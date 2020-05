PlayStation revela 3º episódio da série Inside The Last of Us Part II

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou hoje Dentro dos Detalhes, o terceiro de quatro episódios de Inside The Last of Us Part II, uma série sobre o aguardado título da Naughty Dog, que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho totalmente localizado em português, juntamente com um bundle de Edição Limitada da PS4™ Pro.

Dentro dos Detalhes analisa, sem spoilers, o alto nível de detalhe daquele que é um dos jogos mais aguardados da geração, e conta com algumas declarações de membros do estúdio responsável pelo desenvolvimento deste jogo como Neil Druckmann (responsável máximo da saga The Last of Us), Halley Gross (Lead Narrative), John Sweeney (Art Director) e Anthony Newman (Co-Game Director).

"Uma das coisas que torna a Naughty Dog especial é a atenção obsessiva aos detalhes. E isso é o resultado de uma enorme quantidade de pesquisa. Quando temos de pesquisar um tema, como a ideia de vingança ou justiça, lemos montes de livros, vemos filmes, e até entrevistas e programas de notícias sobre coisas que se estão a passar no mundo, para saber o que realmente se está a passar e o que podemos extrair para inspirar as nossas personagens e torná-las mais autênticas", começa por dizer Neil Druckmann. Por outro lado, Halley Gross salienta que o que esperam com este jogo é "criar as personagens mais autênticas que já se viram num videojogo", e que "todas as personagens que o jogador vê, não apenas a Ellie e o Joel, têm profundidade".

Em relação ao elenco, Neil Druckmann diz que "ao contar uma história baseada em personagens, temos de criar personagens. E isso começa com uma premissa que pode evoluir para ideias de níveis e momentos da narrativa mais específicos".

"Quando temos um melhor entendimento da narrativa que queremos, podemos começar a escrever os guiões. E é aí a primeira vez que as personagens ganham vida e começam a falar. O passo seguinte, depois disso, é trazer o elenco existente do primeiro jogo, como a Ashley Johnson, que fez de Ellie, e o Troy Baker, que fez de Joel, ou escolher atores para personagens novas", continua o responsável máximo da saga The Last of Us.

Por outro lado, John Sweeney, valorizou "a autenticidade em todos os departamentos" do estúdio que "tem sido um objetivo ou um foco, independentemente de se refletir nas animações e em como captamos movimentos, ou nos efeitos e em como simulamos os diferentes elementos para obter o efeito visual que queremos no jogo". E acrescentou: "Não queríamos ter um momento de uma personagem que fosse inacreditável, quer do ponto de vista da narrativa, quer do ponto de vista estético".

Em Dentro dos Detalhes Neil Druckmann revela ainda que um dos avanços que o estúdio fez foi "salientar as veias das testas das personagens, quando estão mesmo zangadas. E também avermelhar a pele das personagens com base nas suas emoções ou no que lhes está a acontecer fisicamente".