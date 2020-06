PlayStation revela novo trailer cinemático de The Last of Us Parte II

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou hoje um novo trailer cinemático de The Last of Us Parte II, que já está disponível no canal oficial do YouTube da PlayStation® Portugal. Este novo anúncio oficial mostra alguns dos perigos a que a protagonista do jogo, Ellie, terá de fazer frente, ao mesmo tempo que esta interpreta uma canção em acústico para Dina, a sua companheira de viagem.

De lembrar que no aguardado título da Naughty Dog, todos os jogadores poderão vestir a pele de Ellie e viver, na primeira pessoa, uma história com uma enorme e potente carga narrativa.

Para além de mais alguns detalhes da história do jogo, este novo vídeo mostra ainda diferentes inimigos que aparecerão em The Last of Us Parte II.

The Last of Us Parte II é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Jogo chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho, totalmente localizado em português, juntamente com um bundle de Edição Limitada da PS4™ Pro, que também estará disponível no dia do lançamento do jogo da Naughty Dog. Para já, o título está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store. Na passada quarta-feira, dia 27 de maio, a SIE transmitiu um episódio especial do State of Play totalmente dedicado ao aguardado jogo, que revelou uma nova sequência de gameplay nunca antes vista. Transmissão já está disponível com legendas em português no canal de YouTube da PlayStation®Portugal.