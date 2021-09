PlayStation Showcase: Confirmada data de lançamento de Gran Turismo 7

A Sony Interactive Entertainment (SIE) apresentou ontem no PlayStation® Showcase várias novidades para o futuro da PlayStation®5. Alguns dos destaques foram Gran Turismo 7, God of War Ragnarök, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Marvel’s Wolverine e Marvel’s Spider-Man 2.

O PlayStation® Showcase foi transmitido ontem, dia 9 de setembro, em direto nos canais de YouTube e Twitch da PlayStation®, e proporcionou aos fãs um vislumbre dos novos títulos que definirão a próxima geração de jogos PlayStation®5. Em mais de 15 títulos apresentados, os principais criadores de videojogos do mundo transportaram os jogadores para mundos extraordinários.

Um dos grandes títulos em destaque é o Gran Turismo 7 que ganhou um trailer de revelação e viu confirmada a sua data de lançamento no dia 4 de março de 2022, para PlayStation®4 e PlayStation®5. Este jogo irá incluir as melhores experiências do Gran Turismo, incluindo o modo de Campanha GT, onde os jogadores individuais poderão partir em jornadas únicas que se refletirão em experiências e aprendizagens, o Livery Editor com interface melhorado e melhorias na utilidade e acessibilidade, o Scapes, onde será possível ter controlo completo de fotografia com tecnologia HDR, fotografar o carro em 43 países e mais de 2,500 localizações, o retorno de circuitos lendários como o Trial Mountain e High-Speed Ring, entre outras. Para mais informação consulta a notícia completa no Blog Oficial da PlayStation®.

God of War Ragnarök foi outro dos momentos da noite, onde foi possível confirmar o nome do título, ver as primeiras imagens deste tão esperado jogo e foi revelado que chegará em 2022. No trailer de revelação percebemos que esta sequela começa alguns anos depois dos acontecimentos de God of War (2018), onde os ventos gelados de Fimbulwinter chegaram a Midgard, tornando a sobrevivência de Kratos, Atreus e Mimir mais desafiante do que nunca. Kratos quer, acima de tudo, manter o filho a salvo e juntos, terão que fazer a escolha de que caminho seguir. Independentemente da escolha, irão definir o destino de todos os que vivem nos Nove Reinos à medida que Ragnarök se aproxima. Consulta a notícia completa no Blog Oficial da PlayStation®.

Outro grande título em destaque foi Uncharted: Legacy of Thieves Collection, que inclui Uncharted 4: O Fim de um ladrão, onde Nathan Drake caça o tesouro perdido do Capitão Avery, partindo para uma última aventura nas selvas de Madagáscar, até à colónia perdida de Libertalia, e Uncharted: O Legado Perdido que narra as façanhas de Chloe Frazer à medida que ela passa de inimiga para heroína. Com a ajuda da mercenária de renome Nadine Ross, Chloe aventura-se nos Ghats ocidentais da Índia para localizar a Presa Dourada de Ganesh. O trailer revelou ainda que a remasterização destes jogos num bundle único chegará para a PlayStation®5 e PC no início de 2022. Para mais informações, consulta o Blog Oficial da PlayStation®.

Foram ainda revelados dois jogos da Insomniac Games, Marvel’s Spider-Man 2 e Marvel’s Wolverine para a PlayStation®5. O trailer do Marvel’s Spider-Man 2 continua a jornada de Peter Parker e Miles Morales nesta aventura épica, e mostra vislumbres de novas capacidades, novos fatos e os vilões (com destaque para Venom) que se pode esperar neste novo jogo que chegará num exclusivo consolas PlayStation®5 em 2023. Já em Marvel’s Wolverine, a Insomniac Games pretende respeitar o ADN do que tornou a personagem popular, mas também procurar oportunidades de fazer com que reflita o espírito dos estúdios e pareça um título novo. Embora ainda esteja no início da sua produção, o trailer deste título inesperado promete uma narrativa emocional e a criação de algo especial. Para mais informações, consulta o Blog Oficial da PlayStation®.

Foram ainda apresentados trailers de outros jogos, e podem ser consultadas mais informações nas publicações no Blog Oficial da PlayStation® referentes a cada um:

Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake

Project EVE

Tiny Tina’s Wonderlands

Forspoken

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Alan Wake Remastered

Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online

Ghostwire: Tokyo

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Bloodhunt

Deathloop

Kid A mnesia Exhibition

Tchia