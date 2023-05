PlayStation Showcase: Uma celebração da inovação e do legado dos videojogos

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou ontem no PlayStation® Showcase diversos conteúdos entusiasmantes para os fãs da marca, e deu a conhecer vários títulos novos que estão a ser desenvolvidos pelos principais estúdios de todo o mundo para a PlayStation®5 e o PlayStation®VR2.

Representando uma vasta gama de géneros e visões artísticas, o leque de novos títulos a chegar à PlayStation®5, ao PlayStation®VR2 e ao PC de que se falou ontem no PlayStation® Showcase, reforça o compromisso da SIE para com a qualidade e a amplitude do seu catálogo de jogos. Prova disso é que entre os destaques deste Showcase fizeram parte franquias icónicas como a do Metal Gear Solid e Resident Evil, e também sequelas de alguns dos jogos favoritos dos fãs como Dragon’s Dogma, Alan Wake e Arizona Sunshine.

A apresentação de ontem também ofereceu um primeiro vislumbre de um novo dispositivo - o Project Q - que servirá para jogar jogos PlayStatation®5 através do Remote Play, e dos primeiros auriculares sem fios oficiais da PlayStation®.

Durante o PlayStation® Showcase de ontem, os PlayStation Studios, conhecidos pela sua vasta biblioteca de aventuras narrativas para um jogador, revelaram um primeiro olhar sobre alguns novos e ambiciosos projetos multijogador para a PlayStation®5 e PC: Fairgame$ do Haven Studios e Concord do Firewalk Studios (que será lançado já em 2024). Entretanto, o Arrowhead Game Studios também levou os jogadores de volta a um adorado jogo de tiros cooperativo de ficção científica com Helldivers 2, que será lançado ainda este ano.

Além disto a Bungie, que passou a fazer parte da SIE em julho do ano passado, anunciou um novo jogo - Marathon – que é um shooter de extração de ficção científica e o primeiro projeto totalmente novo do estúdio numa década, que está a ser desenvolvido para a PlayStation®5, Xbox Series X/S e PC com cross save e cross play. A Bungie também revelou a próxima grande expansão para o incrível Destiny 2, que se chamará The Final Shape e será a conclusão épica da saga de uma década de Destiny, Light & Darkness.

Este Showcase também contou com uma série de revelações de algumas editoras/ alguns dos estúdios third-party mais reconhecidas/os da indústria (como a Capcom, EA, Konami e, entre outros, Square Enix), assim como de alguns estúdios independentes muito acarinhados pelos fãs (como o Dreamlit Games, Devolver Digital, Giant Squid e, entre outros, Kepler Interactive).

Durante a transmissão de ontem à noite os fãs também receberam grandes atualizações para alguns títulos muito aguardados, como o Assassin's Creed Mirage, Street Fighter 6 e Final Fantasy XVI. O forte apoio dos criadores ao PlayStation®VR2 também continua, e houve espaço para a revelação de um lançamento surpresa do fenómeno global Beat Saber, assim como para o anúncio de Synapse, Arizona Sunshine 2, Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2, Resident Evil 4 VR Mode e Crossfire: Sierra Squad.

O espetáculo não ficou por aqui e culminou com uma nova antevisão aprofundada de Marvel's Spider-Man 2, o aguardado blockbuster de ação da Insomniac Games que chegará em exclusivo à PlayStation 5 no Outono. As novas imagens de cortar a respiração que foram mostradas realçaram os ambientes agora mais ricos e detalhados do jogo, e demonstraram de que forma é que os jogadores poderão alternar facilmente entre os super-heróis Peter Parker e Miles Morales à medida que dominam habilidades únicas e enfrentam novos vilões excitantes, como Kraven the Hunter e Lizard.

Para além disto, é ainda de realçar que a SIE também anunciou o Project Q, que será lançado no final deste ano e é um dispositivo que permitirá aos jogadores jogarem qualquer jogo compatível* instalado nas suas consolas PlayStation®5 utilizando o Remote Play através de Wi-Fi**. Com um ecrã LCD de 8 polegadas com capacidade para uma resolução de até 1080p a 60 fps, este dispositivo proporcionará imagens nítidas e uma jogabilidade suave transmitida a partir da PlayStation®5 quando o seu utilizador estiver longe da TV. Todos os botões e funcionalidades do comando sem fios DualSense™, incluindo gatilhos adaptativos e feedback háptico, estarão presentes no dispositivo***.

Os primeiros auriculares sem fios oficiais da PlayStation® também foram ontem revelados, trazendo a imersão áudio da próxima geração à PlayStation®5 e ao PC, juntamente com a conectividade a smartphones via Bluetooth. Com lançamento previsto para o final deste ano, os auriculares incluem uma nova tecnologia sem fios desenvolvida pela SIE e proporcionam áudio sem perdas com baixa latência para uma experiência de áudio de alta qualidade. Mais pormenores sobre ambos os acessórios serão anunciados nos próximos meses.

"Os nossos fãs esperam e merecem uma cadência constante de conteúdos fantásticos. Esta apresentação demonstra o nosso empenho incansável em oferecer-lhes o melhor e mais variado catálogo de jogos possível", afirmou Jim Ryan, Presidente e CEO da SIE. E acrescentou: "Também destaca a enorme popularidade e poder da PlayStation®5, à medida que a comunidade de desenvolvimento global se reúne para levar as suas capacidades avançadas ao limite. Estamos a investir fortemente no futuro com hardware inovador de excelência, como o PlayStation®VR2 e o recém-revelado Project Q, e a nossa expansão para o PC, dispositivos móveis e jogos Live Service, está a transformar a forma e o local onde os nossos conteúdos podem ser desfrutados".

O PlayStation® Showcase foi transmitido ontem, dia 24 de maio, em direto nos canais oficiais da PlayStation® no YouTube e na Twitch e pode ser ver-se/ rever-se aqui.