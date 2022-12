PlayStation Stars apresenta os novos desafios digitais e recompensas de dezembro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia os novos desafios digitais do PlayStation Stars que estarão disponíveis este mês de dezembro. Quem os superar poderá desbloquear várias recompensas, entre as quais se inclui o colecionável digital de Wonderbook, disponível para os membros do PlayStation Stars que tiveram o Wonderbook para a PlayStation®3; o colecionável digital ‘Immortal’, disponível jogando títulos de luta como Tekken 7, Street Fighter V ou Mortal Kombat 11; e o Tyrannosaurus Rex colecionável de cada mês, disponível simplesmente por iniciar sessão no PlayStation Stars durante o mês de dezembro e jogar qualquer jogo da PlayStation®4 ou PlayStation®5.

Estes colecionáveis digitais são representações digitais dos elementos de que desfrutam os jogadores da PlayStation®, e incluem figuras de personagens queridas e icónicas de jogos, assim como dispositivos da história de inovação da Sony. Haverá novos colecionáveis para ganhar regularmente, colecionáveis ultra raros por que lutar e mais elementos surpreendentes. Estes colecionáveis poderão ser organizados numa vitrina dentro da aplicação da PlayStation® e não podem aproveitar a tecnologia blockchain, já que não se podem revender, negociar e, mesmo que sejam raros, não são únicos. Estes colecionáveis só se podem ganhar através do PlayStation Stars.

De relembrar que, ao aderirem ao PlayStation Stars, os jogadores poderão utilizar as suas capacidades de jogo para recolherem colecionáveis digitais únicos e ganharem recompensas. Terão ainda a oportunidade de concluir campanhas, ganhar pontos e mostrar os seus colecionáveis numa vitrine digital na PlayStation App como forma de celebrar a sua paixão pelos jogos e por experiências PlayStation.

Os membros do PlayStation®Plus que também aderirem ao PlayStation Stars irão ganhar pontos com cada compra elegível feita na PlayStation®Store. Os pontos que ganharem poderão ser trocados por fundos de carteira PSN para guardar ou usar na sua próxima compra na PS Store, colecionáveis exclusivos para a sua vitrine na PlayStation App e muito mais. Os itens disponíveis irão variar.

Para aderirem ao PlayStation Stars, os jogadores deverão iniciar sessão com a sua conta PSN e tornarem-se membros*, e transferir a PlayStation App para o seu dispositivo iOS ou Android. Depois poderão então começar a concluir campanhas para ganhar colecionáveis digitais raros. Desde desafios mensais a objetivos específicos nos jogos, há campanhas para cada tipo de jogador poder começar a preencher a sua vitrine.

Existem três formas de os jogadores ganharem pontos do PlayStation Stars e colecionáveis: concluindo campanhas mensais (os jogadores poderão participar em atividades e desafios criados para a comunidade PlayStation®, como atividades no jogo, torneios online ou explorar as funcionalidades da sua consola); concluindo campanhas personalizadas (os jogadores terão a oportunidade de desbloquear colecionáveis concluindo campanhas personalizadas à sua medida e baseadas nos jogos que gostam de jogar) e comprando na PlayStation®Store (como mencionado anteriormente, os membros do PlayStation®Plus ganham pontos por compras elegíveis na PlayStation®Store, como jogos e suplementos. Os pontos poderão ser posteriormente trocados por colecionáveis digitais raros ou por fundos de carteira PSN).