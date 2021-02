PlayStation Store: Campanha “Escolhas dos Críticos” já chegou

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da campanha "Escolhas dos Críticos" à PlayStation®Store, o que significa que, a partir de hoje e até ao próximo dia 17 de fevereiro, os jogadores poderão desfrutar de grandes títulos a preços únicos na PlayStation®Store.

A partir de hoje, os jogadores poderão adquirir a Champions Edition do FIFA 21 por apenas 25,19€ em vez dos habituais 89,99€. Esta Edição, para além de incluir o jogo para a PlayStation®5 (bem como para a PlayStation®4), inclui ainda 5 Packs de Ouro Raros, Talento Caseiro no Modo Carreira, Item Emprestado Kylian Mbappé, Escolha de Jogador Emprestado FUT e Itens Equipamentos e Estádio FUT.

Em destaque está ainda a Edição Gold de Assassin’s Creed Valhalla que recebeu um desconto de 20%, custando agora 79,99€ em vez dos 99,99€ habituais. Esta Edição inclui o Assassin’s Creed Valhalla para a PlayStation®5 (e também para a PlayStation®4), o Passe de Temporada e A Lenda de Beowulf. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de partir numa missão épica em busca de glória na pele de Eivor, uma lenda viking e, entre outras coisas, de liderar incursões viking épicas contra fortalezas e soldados saxões.

Na campanha "Escolhas dos Críticos" da PlayStation®Store destaque ainda para o conceituado Call of Duty®: Modern Warfare® que, até ao próximo dia 17 de fevereiro, pode ser adquirido por apenas 52,49€ em vez de 69,99€. Eleito o "Melhor Multijogador Online" pelos Game Critics Awards da E3 2019, Call of Duty®: Modern Warfare® traz a mais revolucionária experiência Multijogador da franquia. Com jogabilidade de topo e à queima roupa e o maior arsenal alguma vez disponível na história do Call of Duty®, Modern Warfare traz uma intensidade e autenticidade inigualáveis à já familiar, mas renovada, experiência.

As novidades não ficam por aqui e agora a Edição Digital Deluxe do aclamado God of War™ também pode ser adquirida com um desconto de 33%. Isto significa que, a partir de hoje e até dia 17 de fevereiro, os jogadores poderão comprar esta edição por apenas 20,09€ em vez de 29,99€. Vivendo como um homem longe da sombra dos deuses, em God of War, Kratos tem de se adaptar a terras desconhecidas e enfrentar ameaças inesperadas, ao mesmo tempo que lhe é dada uma segunda oportunidade de ser pai. Ele e o filho, Atreus, aventuram-se nas profundezas das cruéis paisagens nórdicas e lutam para cumprir uma missão muito pessoal. Neste título, totalmente localizado em português, os jogadores terão a oportunidade de explorar uma terra completamente nova, com as suas próprias criaturas, monstros e panteão de deus, e aproximar-se da ação como nunca antes num combate que espelha as características dos habitantes de Midgard: grandes, brutos e implacáveis. O jogo, que está classificado atualmente com 94 no Metacritic, foi eleito Jogo do Ano nos The Game Awards 2018.

Com a chegada da campanha "Escolhas dos Críticos" à PlayStation®Store, os jogadores também vão poder adquirir Red Dead Redemption 2 com um desconto único de 50%, o que significa que em vez de 59,99€, o jogo está agora disponível por apenas 29,99€ na PlayStation®Store. Isto significa que os jogadores poderão, por um preço único, desfrutar desta narrativa épica sobre honra e lealdade no despontar da era moderna.

RESIDENT EVIL 3 também está em destaque e custa agora apenas 19,79€ na PlayStation®Store (antes 59,99€). Aqui, Jill Valentine é uma das últimas sobreviventes de Raccoon City a testemunhar as atrocidades da Umbrella e, para a travar, a Umbrella liberta a sua derradeira arma secreta: Nemesis!

Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

FIFA 21 Champions Edition (PS5™ & PS4™): 25,19€ (Antes 89,99€)

Assassin's Creed Valhalla Gold Edition (PS5™ & PS4™): 79,99€ (Antes 99,99€)

Watch Dogs®: Legion (PS5™ & PS4™ ) : 41,99€ (Antes 69,99€)

Call of Duty®: Modern Warfare®: 52,49€ (Antes 69,99€)

DOOM Eternal Standard Edition: 23,09€ (Antes 69,99€)

God of War™ Digital Deluxe Edition: 20,09€ (Antes 29,99€)

Grand Theft Auto V Premium Online Edition: 14,69€ (Antes 34,99€)

IMMORTALS FENYX RISING (PS4™ & PS5™): 41,99€ (Antes 69,99€)

Madden NFL 21 (PS4™ & PS5™): 34,99€ (Antes 69,99€)

Need for Speed™ Heat Deluxe Edition: 23,99€ (Antes 79,99€)

Red Dead Redemption 2: 29,99€ (Antes 59,99€)

RESIDENT EVIL 3: 19,79€ (Antes 59,99€)

Sekiro™: Shadows Die Twice – Edição Jogo do Ano: 45,49€ (Antes 69,99€)

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition: 9,99€ (Antes 49,99€)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 Edição Digital Deluxe: 38,49€ (Antes 54,99€)

UFC® 4: 34,99€ (Antes 69,99€)

De realçar que o conceituado Ghost of Tsushima também está disponível com um desconto único de 29% até ao próximo dia 10 de fevereiro, o que significa que pode ser adquirido por apenas 49,99€ em vez dos 69,99€ habituais. Aqui, após uma derrota devastadora face aos cruéis invasores mongóis, o nobre samurai Jin Sakai terá de sacrificar tudo para proteger o que resta da sua terra e do seu povo. Ao embarcar nesta aventura épica para libertar Tushima, Jin terá de renunciar às tradições dos samurais, recorrer a métodos não convencionais e forjar um novo caminho: o caminho do Fantasma.