PlayStation Store: Promoções de janeiro arrancam hoje

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que as Promoções de Janeiro arrancam hoje, dia 21 de dezembro, na PlayStation®Store, com descontos em grandes títulos para a PlayStation®5 e para a PlayStation®4. A campanha prolonga-se até ao próximo dia 18 de janeiro, sendo que no dia 4 do mesmo mês serão adicionados mais títulos com descontos incríveis à maior promoção do ano na PlayStation®Store. Call of Duty®: Modern Warfare® II, EA SPORTS™ FIFA 23, ELDEN RING e Horizon Forbidden West™ são alguns dos títulos em destaque na primeira vaga de descontos.

O Bundle Cross-Gen do Call of Duty®: Modern Warfare® II, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 79,99€, passa a custar, com esta promoção, apenas 67,99€, o que representa um desconto de 15% face ao seu preço original. Este bundle inclui as versões para a PS4™ e PS5™ do jogo, e esta promoção é válida até ao próximo dia 4 de janeiro.

Por outro lado, em destaque na PlayStation®Store no âmbito desta campanha até ao próximo dia 6 de janeiro estão a Edição Standard do aclamado EA SPORTS™ FIFA 23, tanto para a PlayStation®5 como para a PlayStation®4, sendo que a primeira passa a custar 39,99€ (em vez de 79,99€) e a segunda 34,99€ (em vez de 69,99€). De lembrar que o foco do FIFA 23 é fazer com que o jogo seja o mais autêntico da franquia. Para isso, a EA aprimorou o sistema de captura HyperMotion2 e o algoritmo de aprendizagem automática que faz análise de dados para que os jogadores, e todo o ambiente ao redor, sejam mais realistas que nunca. A EA apresentou ainda uma série de melhorias neste título que foram possíveis graças a esta inovadora tecnologia e tornam o jogo ainda mais imersivo, e os ambientes também receberam upgrades.

ELDEN RING, que recebeu o prémio de Melhor Jogo do Ano na gala The Game Awards 2022, também está em destaque e, com a chegada das Promoções de Janeiro à PlayStation®Store, passa a estar disponível ali com 30% de desconto, ou seja, por apenas 48,99€ (em vez dos habituais 69,99€). Promoção também é válida até 6 de janeiro. Neste título, que poderá ser jogado tanto na PS4™ como na PS5™, os descendentes de Marika, todos semideuses, reclamaram os fragmentos do Elden Ring conhecidos como as Grandes Runas, e a mácula demente da sua nova força desencadeou uma guerra: a Destruição. Uma guerra que resultou no abandono por parte da Vontade Maior. Os Abandonados despojados pela graça do ouro e exilados das Terras Intermédias irão agora ser guiados divinamente.

Disponível também com um desconto incrível de 38% na PlayStation®Store até ao próximo dia 6 de janeiro, está a versão para a PS5™ do incrível Horizon Forbidden West™, que passa a custar 49,59€ em vez de 79,99€. De recordar que Horizon Forbidden West apresenta inúmeros benefícios de jogo para a PlayStation®5, tais como o carregamento rápido, os gráficos incríveis com 60 FPS onde o Modo Performance aumenta ainda mais a suavidade dos movimentos, animações e controlos. Os gatilhos adaptativos através do feedback háptico do comando sem fios DualSense™, permitem uma maior imersão no jogo através do aumento da tensão enquanto se usa o Pullcaster, e quando se tensiona o arco ao máximo. A versão do jogo para a PlayStation®4 também passa a custar com esta promoção apenas 39,89€ em vez de 69,99€.