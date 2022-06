PlayStation Talents: Back Then recebe novo trailer

A PlayStation Portugal® anuncia que Back Then, vencedor do Prémio PlayStation® Talents para Melhor Jogo de 2019, na 5ª Edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal, recebeu um novo trailer, onde é possível ver mais imagens do jogo.

Back Then, desenvolvido pelo Outriders & RP Studios, é um título narrativo de exploração na primeira pessoa, onde a ação decorre num lar de idosos e se vive a história através dos olhos de um doente de Alzheimer numa cadeira de rodas.

Para além do Prémio PlayStation® Talents para Melhor Jogo de 2019, Back Then venceu ainda, na 5ª Edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal, o Prémio PlayStation® Talents Especial Games for Good, por ser o jogo finalista que melhor incorporou temáticas de responsabilidade social no seu conceito, contribuindo para um diálogo aberto sobre problemas reais da nossa sociedade e do nosso mundo.