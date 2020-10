PlayStation Talents: Finalistas da 6ª edição revelados

A PlayStation® revelou, através de um episódio especial do MODO PlayStation, os 10 finalistas à 6ª Edição dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal, uma iniciativa de apoio ao desenvolvimento de videojogos no nosso país, que visa desafiar o talento português.

No vídeo, Ricardo Correia, o coordenador do programa PlayStation®Talents em Portugal, junta-se a Gonçalo Morais para revelar e dar a conhecer à comunidade, em primeira mão, os 10 projetos que estão na corrida pelo título de Melhor Jogo de 2020. Neste episódio especial são ainda apresentadas as primeiras imagens de cada um destes projetos finalistas.

Os 10 finalistas da 6ª Edição dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal são:

Evil Below (Fábio Barbosa/José Ortega): Um jogo de terror onde os sons que emitimos a respirar ou a falar para o microfone servem de alerta para os inimigos que nos rodeiam.

Lyto (Trochi Studio): Um puzzle platformer com múltiplas mecânicas, tornando fluída a resolução de cada nível.

Nur (Bedbed): Um jogo de aventura com um mundo colorido construído com recurso a voxels.

Detective Philadelphia (Cinema Shark Productions): Um jogo point ‘n click na primeira pessoa onde investigamos um assassinato que envolve o melhor amigo do protagonista.

Maia: Unhappily Ever After (Perétuos Games): Um puzzle platformer que aborda a temática da violência doméstica e de relacionamentos abusivos.

Careto (MA Studios): Um puzzle-platformer de edutainment, que aborda a tradição portuguesa milenar do carnaval do norte de Portugal.

Spyre (funguy network): Um jogo na primeira pessoa com elementos shooting e de resolução de puzzles com recurso a mecânicas de hacking.

Pecaminosa (Cereal Games): Um RPG de ação com elementos policiais desenvolvido com pixel art inspirado num ambiente dos filmes noir.

Paint it Black (DeadCoolKids): Um jogo de exploração narrativa na terceira pessoa que explora o sofrimento e a depressão que estão associados a um processo de divórcio.

63 Little Pieces (Samuel Sousa): Um desafiante puzzle game onde deslizamos cubos.

Com a inexistência de eventos presenciais neste ano, os 10 finalistas à 6ª Edição dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal marcarão presença em dois eventos digitais em Novembro: a Loading Zone e o Indie X. Na Loading Zone, a área do Lisboa Games Week (LGW) dedicada à indústria de desenvolvimento nacional, serão apresentados os 10 finalistas. A Loading Zone terá lugar no site do LGW, onde serão disponibilizados trailers e alguma informação sobre cada um dos jogos. Já a segunda presença é mais uma vez inserida no Indie X, um festival indie português inserido na edição digital do Moche XL Games World, que este ano decorrerá de forma online, de 1 a 15 de Novembro. Aqui, os estúdios finalistas terão acesso a um programa de B2B que inclui 12 publishers internacionais. Os jogos finalistas serão exibidos ao vivo sempre que possível com a presença dos autores, sendo que durante os dias do evento o público poderá jogar em primeira mão, no conforto das suas casas, as demos de alguns destes jogos. Podem consultar o calendário aqui (sob atualização).

De lembrar que o grande vencedor do Prémio PlayStation para o Melhor Jogo, para além de ter a oportunidade de ver o seu jogo ser publicado para a PlayStation®4, podendo chegar a mais de 113 milhões de consolas em todo o mundo, receberá ainda 10.000€ em dinheiro para o desenvolvimento do videojogo, um espaço físico em Lisboa para trabalhar no projeto durante 10 meses, uma campanha de promoção e marketing em canais PlayStation® avaliada em 50.000€ e kit de desenvolvimento PS4.

De lembrar ainda que os Prémios PlayStation®Talents arrancaram em Portugal em 2015 e, desde então, já contaram com a participação de mais de 300 projetos. E que, na primeira edição, o jogo vencedor foi o altamente aclamado pela crítica nacional e internacional Strikers Edge, do estúdio Fun Punch Games. As quatro edições seguintes foram ganhas pela experiência musical para o PlayStation®VR, VRock, pela aventura épica do pequeno San, Out of Line, pelo jogo de combate de veículos situado num ambiente pós-apocalíptico de ficção científica, KEO, e pela experiência narrativa na primeira pessoa sobre a temática da doença de Alzheimer, Back Then, que estão atualmente em desenvolvimento.

Este ano, os Prémios PlayStation®Talents em Portugal estão divididos da seguinte forma:

Categoria Principal

Prémio PlayStation®Talents para Melhor jogo;

Categorias Secundárias

Prémio PlayStation®Talents para Jogo mais Inovador;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Arte;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Utilização das Plataformas PlayStation®;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Jogo Infantil;

Prémio PlayStation®Talents da Imprensa;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Jogo de Competição Online;

NOVO Prémio PlayStation®Talents para Melhor Narrativa;

Categorias Especiais

Prémio PlayStation®Talents Especial Games for Good: O Prémio PlayStation®Talents Especial Games for Good, atribuído em parceria com o evento criado e organizado pelo IADE, destina-se ao jogo finalista que melhor incorpore temáticas de responsabilidade social no seu conceito, e que contribua para um diálogo aberto sobre problemas reais da nossa sociedade e do nosso mundo;