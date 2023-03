PlayStation torna-se parceiro oficial da UEFA Women’s Football

A PlayStation® é agora parceira oficial da UEFA Women’s Football, a partir da época atual, e até 2025. Anúncio foi feito através da página oficial da UEFA.

Expandindo a sua parceria, que teve início em 1997 com a UEFA Champions League, este acordo de três épocas significa que a PlayStation® patrocinará a UEFA Women’s Champions League, o UEFA Women’s EURO 2025, os Campeonatos Europeus de Sub-19 e Sub-17, o UEFA Women’s Futsal EURO e a iniciativa Juntos #WePlayStrong da UEFA, que tem como objetivo encorajar mais jovens raparigas e mulheres a jogarem futebol.

"Temos o prazer de receber a PlayStation®, um parceiro de longa data, como patrocinador do futebol feminino da UEFA", começou por dizer Guy-Laurent Epstrein, diretor de marketing da UEFA, acrescentando que "este é um momento significativo para o desporto e para a UEFA, uma vez que continuamos a trabalhar para o desenvolvimento e o crescimento do futebol feminino em toda a Europa e para além dela".

"Com o incrível alcance e envolvimento da PlayStation® com adeptos de todo o mundo, acreditamos que esta parceria nos ajudará a alcançar novos públicos e a inspirar a próxima geração de jogadoras", acrescentou.

Por outro lado, Andrea Perez, Senior Vice President of Brand, Product and Services Marketing na Sony Interactive Entertainment, disse que "o futebol feminino transformou o mundo do desporto e cativou milhões em todo o mundo", e que estão muito entusiasmados por se juntarem à UEFA "para elevar ainda mais o futebol feminino e explorar novos cruzamentos entre o futebol e a cultura do jogo através desta excitante expansão de uma parceria de 25 anos".

"Como a marca PlayStation® procura repensar o futuro do jogo, é um privilégio fazer parte deste momento emocionante no futebol, liderado por atletas que são verdadeiros game-changers e inspiram uma nova e diversificada geração de adeptos", continuou.