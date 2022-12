PlayStation Tournaments anunciam novo torneio de NBA 2K23

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de um novo torneio de NBA 2K23 aos PlayStation® Tournaments: o European Championship*. Esta competição está aberta a todos os jogadores de NBA 2K23 na PlayStation®4, independentemente da sua experiência com o título, de forma totalmente gratuita. Nesta competição, os participantes poderão ganhar prémios que vão desde créditos para o jogo, dinheiro até ao grande prémio: uma entrada para o NBA Paris Game 2023, um jogo oficial da NBA que se celebrará no próximo dia 19 de janeiro na capital francesa, e em que se defrontarão os Chicago Bulls contra os Detroit Pistons.

Este torneio terá quatro rondas de qualificação e uma final e começará no próximo dia 7 de dezembro. Estender-se-á até dia 17 deste mês. Depois, numa data ainda por determinar, celebrar-se-á a Grande Final. As inscrições já estão abertas, e os jogadores poderão inscrever-se através do Centro de Competição depois de iniciarem sessão com a sua conta na PlayStation®Network; ou mediante o separador "Torneios" dentro de "Eventos" diretamente na sua PlayStation®4.

Em baixo a previsão de calendário para as diferentes rondas de qualificação do European Championship; sendo que todos os jogos serão iniciados às 16h00 (hora portuguesa) dos respetivos dias:

1ª Ronda de Qualificação: 7 de dezembro;

2ª Ronda de Qualificação: 10 de dezembro;

3ª Ronda de Qualificação: 14 de dezembro;

4ª Ronda de Qualificação: 17 de dezembro;

O formato de jogo para todas as Rondas de Qualificação do European Championship do NBA 2K23 baseia-se no modo de jogo Core, com estilo de jogo Pro e quatros de 5 minutos de duração. Todas as equipas serão permitidas, à exceção das equipas AllStars, equipas AllTime e equipas History.

Os prémios das rondas de qualificação do torneio são os seguintes:

1º Lugar: Lugar na Grande Final;

2º Lugar: 75.000 VC;

3º Lugar: 50.000 VC;

4º Lugar: 35.000 VC;

Por outro lado, a Grande Final, contará com os seguintes prémios:

1º Lugar: 500€ + Entrada para o NBA Paris Game de janeiro de 2023;

2º Lugar: 300€;

3º Lugar: 150.000 VC;

4º Lugar: 100.000 VC;

Para mais informações sobre o European Championship do NBA 2K23 cisita a página oficial do mesmo dentro do Centro de Competição.