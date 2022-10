PlayStation Tournaments trazem a Liga dos Campeões ao FIFA 23

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a celebração de um novo torneio de EA Sports™ FIFA 23 nos PlayStation® Tournaments com o motivo da Liga dos Campeões: o UEFA Champions League Challenge. Esta competição está aberta a todos os jogadores do FIFA 23 na PlayStation®4, seja qual for o seu nível de experiência com o jogo, de forma totalmente gratuita. Participantes poderão optar por prémios que vão desde crédito PlayStation®Store até 500€ em dinheiro.

Este torneio permite simular os jogos da UEFA Champions League, com uma distribuição das equipas por grupos idêntica à da competição real. O UEFA Champions League Challengue começará no próximo dia 24 de outubro com a fase de grupos, que constará de duas rondas de qualificação e uma final. As inscrições já estão abertas, e os jogadores podem inscrever-se através do Centro de Competição após fazer o login com a sua conta da PlayStation®Network; ou mediante o separador "Torneios" dentro da secção "Eventos" da sua PlayStation®4.

Em baixo o calendário das rondas de qualificação do UEFA Champions League Challenge:

Ronda 1

o 24 de outubro: Grupos E, F, G e H

o 25 de outubro: Grupos A, B, C e D

Ronda 2

o 31 de outubro: Grupos A, B, C e D

o 1 de novembro: Grupos E, F, G e H

O formato para as partidas de todas as rondas de qualificação do UEFA Champions League Challengue baseia-se no modo de jogo Head To Head 1 contra 1, com partidas de 12 minutos de duração (6 minutos cada parte). As equipas selecionáveis de cada grupo serão as mesmas que nos grupos da UEFA Champions League real.

Os prémios das rondas de qualificação do torneio são os seguintes:

1º Lugar: Lugar na Final + 24.000 FIFA Points

2º Lugar: 5.900 FIFA Points

3º Lugar: 2.800 FIFA Points

Por outro lado, a Final da fase de grupos contará com os seguintes prémios:

1º Lugar: 500 €

2º Lugar: 250 €

3º Lugar: 17.900 FIFA Points