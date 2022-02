PlayStation VR em promoção até dia 31 de março

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) anuncia uma nova campanha promocional que permitirá aos jogadores adquirir o pacote inicial do PlayStation®VR a um preço imperdível, até ao dia 31 de março, nos pontos de venda habituais.

O pacote inicial do PlayStation®VR, que inclui o próprio dispositivo, uma PlayStation Camera e o jogo PlayStation®VR Worlds em forma de voucher para transferência na PlayStation®Store está, até ao próximo dia 31 de março, disponível por apenas 199,99€ (PVP estimado), em vez dos habituais 299,99€ (PVP estimado), o que representa um desconto de 100€.

Lançado a 13 de outubro de 2016, o PlayStation®VR conta atualmente com mais de 500 jogos e experiências em realidade virtual onde os jogadores poderão mergulhar em jogos e experiências de realidade virtual incríveis com este dispositivo totalmente imersivo que conta com uma visão de 360 graus, com um campo de visão contínuo, e gráficos impressionantes com um ecrã OLED personalizado e imagens fluídas a 120 FPS, para desfrutar da envolvência total nos jogos.

De referir que é possível ligar o PlayStation®VR à consola de nova geração PlayStation®5* e desfrutar de um catálogo de jogos melhorados, com taxas de fotogramas mais rápidas e fluídas em jogos selecionados.