PlayStation VR recebe três novos títulos nas próximas semanas

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que, durante as próximas semanas, três novos títulos juntar-se-ão ao catálogo de jogos do PlayStation®VR: Paper Beast, The Room VR: A Dark Matter e FORM.

O primeiro, Paper Beast, chegará em exclusivo ao PlayStation®VR já no próximo dia 24 de março. Desenvolvido pelo estúdio Pixel Reef, Paper Beast é uma odisseia onírica entre um surreal ecossistema, e um território virgem do qual os jogadores serão o primeiro explorador. Aqui, estes encontrarão encantadoras criaturas feitas de papel e deverão moldar o ambiente para superar obstáculos e resolver quebra-cabeças desafiantes. Descobrir os mistérios de Paper Beast será um verdadeiro desafio para todos os jogadores que se atreverem a explorar esta aventura única em realidade virtual com o PlayStation®VR.

Já The Room VR: A Dark Matter, que chegará ao PlayStation®VR dia 26 deste mês, tem início nas profundezas do Instituto Britânico de Arqueologia, onde o desaparecimento de um estimado egiptólogo leva a uma investigação policial sobre o desconhecido. Aqui, entre outras coisas, os jogadores terão a oportunidade de explorar locais enigmáticos, examinar gadgets fantásticos e descobir um elemento de outro mundo que torna muito ténue a fronteira entre realidade e ilusão.

Por fim, chegará no dia 7 de abril ao PlayStation®VR, FORM, um título onde os jogadores terão a oportunidade de explorar as profundezas da consciência, numa bonita e surreal experiência repleta de puzzles.

Paper Beast, The Room VR: A Dark Matter e FORM juntar-se-ão, nas próximas semanas, ao catálogo de jogos e experiências em realidade virtual do PlayStation®VR, ao qual também se juntará Marvel’s Iron Man VR no próximo dia 15 de maio. O PlayStation®VR, lançado a 13 de outubro de 2016, já vendeu mais de 5 milhões de unidades em todo o mundo. O seu lançamento permitiu aos jogadores mergulharem de cabeça em mundos fantásticos e sentirem uma envolvência como nunca sentiram antes.