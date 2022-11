PlayStation VR2 disponível a partir de 22 de fevereiro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou há pouco, através do Blog Oficial da PlayStation®, que o novo PlayStation®VR2 será lançado oficialmente no próximo dia 22 de fevereiro de 2023 com um PVP estimado de 599,99€. A base de carregamento para os comandos PSVR®2 Sense, desenhada especificamente para os comandos PSVR®2 Sense, será lançada no mesmo dia. Em baixo mais detalhes dos preços recomendados de cada produto, sendo que a sua disponibilidade poderá variar em cada país:

PlayStation®VR2

599,99€ (PVP estimado)

Inclui o capacete PSVR®2, os comandos PSVR®2 Sense e auscultadores stereo;

Bundle PlayStation®VR2 Horizon Call of the Mountain

649,99€ (PVP estimado)

Inclui um código PlayStation®Store em voucher para o Horizon Call of the Mountain, o capacete PSVR®2, os comandos PSVR®2 Sense e auscultadores stereo;

Base de carregamento para os comandos PSVR®2 Sense

49,99€ (PVP estimado)

A 22 de fevereiro títulos de software independentes como Horizon Call of the Mountain estarão disponíveis e poderão reservar-se ainda este mês. Em breve serão fornecidos mais detalhes.

A tecnologia PlayStation®VR2 Sense inclui funcionalidades específicas que aumentarão a sensação de imersão e permitirão experiências únicas de gameplay, tais como headset feedback, eye tracking, áudio 3D, e os gatilhos adaptativos e feedback háptico dos comandos PSVR®2 Sense.

Para além disto, a SIE anunciou ainda 11 novos jogos para o PlayStation®VR2, que estarão disponíveis em 2023:

The Dark Pictures: Switchback VR | Estúdio: Supermassive Games

Crossfire: Sierra Squad | Estúdio: Smilegate

The Light Brigade | Estúdio: Funktronic Labs

Cities VR – Enhanced Edition | Estúdio: Fast Travel Games

Cosmonious High | Estúdio: Owlchemy Labs

Hello Neighbor: Search and Rescue | Estúdio: tinyBuild Games

Jurassic World Aftermath Collection | Estúdio: Coatsink

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City | Estúdio: Ramen VR

After The Fall | Estúdio: Vertigo Games

Tentacular | Estúdio: Firepunchd Games UG

De lembrar que com o PlayStation®VR2, os jogadores poderão ver o que está ao seu redor enquanto usam o headset graças à nova funcionalidade de "visão transparente", que será bastante útil quando os jogadores quiserem ver rapidamente onde estão os comandos PSVR®2 Sense sem terem de tirar o headset. Esta funcionalidade serve apenas para fins de visualização, e não tem opção de gravar.

Para além disto, o PlayStation®VR2 contará ainda com uma nova opção de transmissão, que permitirá aos jogadores gravarem-se enquanto jogam. Para isso terão apenas de conectar uma câmara HD da PlayStation®5 à sua consola. Depois, poderão exibir os seus movimentos durante combates e partilhar as suas reações com outros jogadores em tempo real.

A área de jogo do PlayStation®VR2 poderá ser personalizada usando os comandos PlayStation®VR2 Sense e as câmaras integradas, sendo que com as câmaras os jogadores poderão analisar o ambiente, e com os PSVR®2 Sense poderão ampliar e personalizar ainda mais a área de jogo de forma a combiná-la com o seu estilo de jogo e com o ambiente.

O novo PlayStation®VR2 contará ainda com um Modo VR e um Modo Cinematográfico, sendo que no primeiro os jogadores poderão desfrutar do conteúdo do jogo com uma vista a 360º num ambiente virtual e, no segundo, os jogadores poderão ver o sistema e a interface de utilizador da PlayStation®5, assim como todo o conteúdo multimédia e de jogos normais, num ecrã de cinema virtual.