PlayStation VR2 e Horizon Call of the Mountain já estão disponíveis

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada do muito aguardado PlayStation®VR2, assim como do incrível Horizon Call of the Mountain. O novo dispositivo de realidade virtual da PlayStation® custa 599,99€ (PVP estimado), enquanto o triple A exclusivo do PlayStation®VR2 está disponível por um PVP estimado de 69,99€.

Disponível também está já a base de carregamento para os comandos PSVR®2 Sense, desenhada especificamente para os mesmos.

Estes são os diferentes packs do PlayStation®VR2 e do Horizon Call of the Mountain que estão disponíveis a partir de hoje:

PlayStation®VR2

599,99€ (PVP estimado)

Inclui o capacete PSVR®2, os comandos PSVR®2 Sense, auscultadores stereo, cabo USB (para emparelhar e carregar o comando) e três pares de adaptadores de auricular;

Bundle PlayStation®VR2 Horizon Call of the Mountain

649,99€ (PVP estimado)

Inclui um código PlayStation®Store em voucher para o Horizon Call of the Mountain, o capacete PSVR®2, os comandos PSVR®2 Sense, auscultadores stereo, cabo USB (para emparelhar e carregar o comando) e três pares de adaptadores de auricular;

Base de carregamento para os comandos PSVR®2 Sense

49,99€ (PVP estimado)

Horizon Call of the Mountain

Disponível na PlayStation®Store por 69,99€.

De lembrar que com o revolucionário PlayStation®VR2 e o comando PlayStation®VR2 Sense, os jogadores terão a oportunidade de experimentar a próxima geração de jogos em realidade virtual com espantosos gráficos 4K HDR, jogos que definem um género e sensações únicas.

A inovadora tecnologia do PlayStation®VR2 Sense dá vida à emoção e à imersão através de subtis vibrações do dispositivo, tecnologia áudio em 3D e seguimento ocular inteligente, combinados com deteção de toque, reação tátil e gatilhos adaptativos do comando PlayStation®VR2 Sense.

De pequenos detalhes a paisagens abertas, de expressões faciais realistas a mundos futuristas repletos de vida, o poder de processamento de próxima geração da consola PlayStation®5, juntamente com novas características óticas, permitem aos jogadores testemunhar cada momento com um detalhe espantoso.

Para além disto, com o novo PlayStation®VR2, que tem sido bastante aclamado pela crítica, os jogadores poderão sentir a presença de uma personagem a sussurrar-lhes ao ouvido, localizar amigos e inimigos através dos seus passos ou tiros e rodear-se de paisagens sonoras incrivelmente realistas, já que o áudio do jogo se adapta de forma dinâmica à sua posição e movimentos de cabeça com o Tempest 3D AudioTech.

Com o Horizon Call of the Moutain, os jogadores terão a oportunidade de conhecer o majestoso mundo de Horizon como nunca o viram antes. Nesta nova aventura para PlayStation®VR2, os visuais impressionantes e as opções inovadoras dos novos comandos PS VR2 Sense vão mergulhar os jogadores a fundo no mundo de Horizon, criando uma experiência verdadeiramente ímpar. Aqui, os jogadores ascenderão aos picos do Solar de Carja na pele de Ryas, um antigo soldado caído em desgraça, e terão a oportunidade de desvendar um novo mistério das máquinas para se redimirem e salvarem o seu povo. Também poderão encontrar a Aloy, outras caras familiares e conhecer mais personagens pelo caminho.