PlayStation VR2 e Horizon Call of the Mountain já estão disponíveis para reserva

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) anuncia que o novo PlayStation®VR2, e o aguardado Horizon Call of the Mountain, o triple A exclusivo do PlayStation®VR2, já estão disponíveis para reserva. O novo dispositivo de realidade virtual da PlayStation® será lançado oficialmente no próximo dia 22 de fevereiro de 2023 com um PVP estimado de 599,99€, mas já está disponível para reserva em alguns pontos de venda habituais. Nos próximos dias ficará disponível em mais retalhistas. Por outro lado, Horizon Call of the Moutain, que custa 69,99€ (PVP estimado) também já está disponível para reserva na PlayStation®Store.

Para além disto, disponível para reserva, também já está a base de carregamento para os comandos PSVR®2 Sense, desenhada especificamente para os comandos PSVR®2 Sense.

Estes são os diferentes packs do PlayStation®VR2 e do Horizon Call of the Mountain que já estão disponíveis para reserva:

PlayStation®VR2

599,99€ (PVP estimado)

Inclui o capacete PSVR®2, os comandos PSVR®2 Sense e auscultadores stereo;

Bundle PlayStation®VR2 Horizon Call of the Mountain

649,99€ (PVP estimado)

Inclui um código PlayStation®Store em voucher para o Horizon Call of the Mountain, o capacete PSVR®2, os comandos PSVR®2 Sense e auscultadores stereo;

Base de carregamento para os comandos PSVR®2 Sense

49,99€ (PVP estimado)

Horizon Call of the Mountain

Disponível para reserva na PlayStation®Store por 69,99€.

De lembrar que com o revolucionário PlayStation®VR2 e o comando PlayStation®VR2 Sense, os jogadores terão a oportunidade de experimentar a próxima geração de jogos em realidade virtual com espantosos gráficos 4K HDR, jogos que definem um género e sensações únicas.

A inovadora tecnologia do PlayStation®VR2 Sense dá vida à emoção e à imersão através de subtis vibrações do dispositivo, tecnologia áudio em 3D e seguimento ocular inteligente, combinados com deteção de toque, reação tátil e gatilhos adaptativos do comando PlayStation®VR2 Sense.

De pequenos detalhes a paisagens abertas, de expressões faciais realistas a mundos futuristas repletos de vida, o poder de processamento de próxima geração da consola PlayStation®5, juntamente com novas características óticas, permitem aos jogadores testemunhar cada momento com um detalhe espantoso.

Para além disto, com o novo PlayStation®VR2, os jogadores poderão sentir a presença de uma personagem a sussurrar-lhes ao ouvido, localizar amigos e inimigos através dos seus passos ou tiros e rodear-se de paisagens sonoras incrivelmente realistas, já que o áudio do jogo se adapta de forma dinâmica à sua posição e movimentos de cabeça com o Tempest 3D AudioTech.