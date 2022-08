PlayStation VR2 estará disponível no início de 2023

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através da conta oficial de Instagram da PlayStation®, que o PlayStation®VR2, o novo dispositivo de realidade virtual da PlayStation®, estará disponível no início de 2023.

Isto significa que, no início do próximo ano, os jogadores poderão finalmente explorar realidades novas com o PlayStation®VR2, que lhes permitirá viver ambientes de realidade virtual fantásticos e nítidos com visuais 4K High Dynamic Range, desfrutar de sessões de jogo confortáveis com um enorme campo de visão 110º e uma lente Fresnel equilibrada e leve e, entre outras coisas, interagir de maneira inovadora e realista com o novo dispositivo de realidade virtual da PlayStation®, que deteta o movimento dos seus olhos, o que permite melhor resposta emocional e expressão melhorada quando se conhece outros jogadores online.

Com o novo PlayStation®VR2, os jogadores poderão ainda jogar livremente enquanto o dispositivo lhes acompanha e aos seus comandos através de quatro câmaras incorporadas no mesmo. Os seus movimentos e a direção para onde olham refletir-se-ão no jogo sem ser necessária uma câmara externa.

Há mais, e nesta nova geração de jogos de realidade virtual, novos e emocionantes mundos ganham vida com grande nitidez visual de forma empolgante e imersiva com a tecnologia PlayStation®VR2 Sense™.

Graças ao poder da PlayStation®5, será ainda possível aos jogadores sentirem as vibrações subtis e reativas durante momentos importantes no jogo e detetarem a pulsação acelerada da sua personagem durante os momentos mais tensos, assim como o movimento dos objetos a passarem perto ou o impulso dos seus veículos conforme aumentam a velocidade. Com o Tempest 3D AudioTech os jogadores poderão ainda rodear-se de paisagens sonoras incrivelmente realistas já que o áudio do jogo se adapta de forma dinâmica à sua posição e movimentos de cabeça.