Podcast 'The Sounds of Nightmares' celebra mais de um milhão de ouvintes

A Bandai Namco Europe tem o orgulho de anunciar que The Sounds of Nightmares, o misterioso podcast de suspense psicológico, foi ouvido mais de um milhão de vezes. Os seis episódios estão disponíveis em todas as principais plataformas de streaming.Em The Sounds of Nightmares, acompanhamos a história de Noone, uma jovem tímida, internada no Instituto de Psiquiatria dos Condados devido ao seu transtorno de pesadelo cada vez pior. Ela é colocada sob os cuidados do Conselheiro, que dedicou sua vida a ajudar as crianças a superar as suas doenças. À medida que suas sessões se desenrolam, o passado de The Counsellor e os pesadelos de Noone estão destinados a colidir.Ao longo dos diferentes episódios, os ouvintes vão se aprofundar a cabeça de Noone e os seus pesadelos e ficar imersos nos vários lugares que ela visita enquanto dorme. Vão sentir-se na mesma posição que Otto e questionar a realidade deste mundo onírico à medida que se aprofundam cada vez mais para entender o que está a acontecer.The Sounds of Nightmares é o mais novo projeto media da franquia Little Nightmares, enquanto a Bandai Namco Europe continua a explorar novas maneiras de contar mais histórias do universo Little Nightmares. Este novo podcast surge depois de dois jogos, disponíveis nas consolas e PC, que venderam mais de 12 milhões de unidades, um jogo mobile e banda desenhada.Esta série de podcasts tem sido um trabalho colaborativo, liderado por Lonnie Nadler como showrunner e Thomas Rozes como diretor. Os episódios foram escritos por Lonnie Nadler, Eugene Myers, Supermassive Games, programador de Little Nightmares III, bem como dois membros da comunidade Little Nightmares, Mike Bambridge (também conhecido como SuperHorrorBro) e It's Just Jord. O episódio 3, embora escrito por Lonnie Nadler, também foi adaptado de uma ideia original de pesadelo de um dos membros da nossa comunidade que foi selecionado através de um concurso da comunidade. The Sounds of Nightmares está atualmente disponível em inglês, francês, espanhol, alemão e italiano."Estamos muito orgulhosos do sucesso desta nova entrada no universo de Little Nightmares", disse Lucas Roussel, Diretor de Criação de Conteúdo e Publicação da Bandai Namco Europe. "Trabalhar em como colocar palavras e vozes numa história que tem sido não-verbal até agora tem sido um desafio muito interessante, e acreditamos que o resultado agradou tanto os fãs quanto os recém-chegados. Continuamos a explorar novos lugares para contar histórias a todos, independentemente do seu meio preferido e continuamos a expandir a rica e profunda história dos Little Nighmares com a nossa comunidade.""Sinto uma afinidade criativa muito forte com Little Nightmares, e a oportunidade de contar histórias neste mundo tem sido uma experiência maravilhosa", disse Lonnie Nadler, showrunner de The Sounds of Nightmares. "Explorar os personagens de Noone e Otto foi ainda mais enriquecedor graças aos incríveis colaboradores que ajudaram a trazê-los à vida: os técnicos de dobragem, Tobias Lilja, compositor e designer de som nos dois primeiros jogos, e o diretor Thomas Rozès. Claro, também foi um prazer trabalhar com uma equipa apaixonada de outros escritores, incluindo membros da comunidade."