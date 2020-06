Pokémon anuncia lançamento de jogos e aplicações móveis

O Presidente e CEO da The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, revelou hoje uma ampla gama de novos videojogos, aplicações e muito mais durante uma apresentação de vídeo Pokémon Presents. Estas experiências permitirão aos jogadores de todo o mundo interagirem com a Pokémon de diversas novas formas. O primeiro conjunto de conteúdos, The Isle of Armor, no Expansion Pass de Pokémon Sword e de Pokémon Shield, também é lançado hoje a nível mundial. Estes conteúdos, que podem ser transferidos para os célebres videojogos Pokémon Sword e Pokémon Shield, estão disponíveis para compra na Nintendo eShop[1] e permitem aos Treinadores continuarem as suas aventuras na região de Galar.

Expansion Pass para Pokémon Sword e Pokémon Shield: The Isle of Armor

A primeira nova aventura do Expansion Pass terá lugar na Isle of Armor, uma ilha que fica localizada na região de Galar. Existem muitos Pokémon que habitam nesta ilha e vivem livremente por entre a natureza exuberante. A ilha tem também um dojo para as batalhas de Pokémon, no qual os jogadores poderão treinar arduamente para se tornarem ainda mais fortes sob as indicações de Mustard, o mestre deste dojo.

Para celebrar o lançamento do Expansion Pass The Isle of Armor estará disponível uma Max Raid Battle especial com o Pokémon Mítico Zeraora[2] em Pokémon Sword e Pokémon Shield. Se um milhão de jogadores em todo o mundo vencerem esta Max Raid Battle, entre 17 de junho e 28 de junho, os Treinadores poderão receber um Shiny Zeraora especial.[3] A celebração continua em Pokémon GO, onde os Galarian Farfetch’d irão aparecer e os jogadores poderão receber itens de avatar especiais com base no vestuário que podem usar durante as suas aventuras na Isle of Armor.

New Pokémon Snap

O jogo New Pokémon Snap para a consola Nintendo Switch tem por base o seu homónimo, que foi lançado pela primeira vez para a consola Nintendo 64 em 1999. Este jogo completamente novo transportará os Treinadores para uma aventura em ilhas desconhecidas repletas de paisagens naturais, como selvas e praias, onde poderão procurar vários Pokémon nos seus habitats naturais. Os jogadores poderão tirar fotografias para criarem os seus próprios Pokémon Photodex no jogo, bem como descobrir novas expressões e comportamentos de Pokémon nunca antes vistos.

Pokémon Café Mix

Pokémon Café Mix um jogo de transferência gratuita para a consola Nintendo Switch e dispositivos móveis. A partir de hoje, os Treinadores podem pré-carregar o Pokémon Café Mix na Nintendo eShop, pré-encomendar a aplicação na App Store ou pré-registar a aplicação no Google Play.

Pokémon Café Mix é jogo estilo puzzle único, no qual os jogadores poderão interligar os ícones Pokémon ao movimentá-los. Para interligar os ícones, os jogadores terão de apanhar um ícone Pokémon e arrastá-lo até um outro ícone de um Pokémon da mesma espécie. Os ícones serão eliminados depois de serem todos interligados.

O jogador será o proprietário de um café, que será frequentado por Pokémon e onde trabalhará ao lado destes, preparando bebidas e refeições para os seus clientes Pokémon, completando os puzzles. O staff de Pokémon do café possui Café Skills especiais que podem ser utilizadas para ajudar a completar os puzzles. Assim que um puzzle estiver concluído, o jogador poderá servir um pedido ao cliente. O jogador poderá fortalecer os seus laços de amizade com Pokémon, servindo-lhes deliciosas bebidas e refeições. À medida que mais puzzles forem sendo concluídos, o café pode ser atualizado, obtendo novas ferramentas ou adicionando novas áreas. Além disso, poderá receber a visita de novos Pokémon, atraídos pelas diferentes atualizações.

Pokémon GO

Em colaboração com a Niantic, a The Pokémon Company anunciou que irão aparecer no mundo real de Pokémon GO alguns Pokémon MegaEvoluídos. Os fãs podem também contar com uma nova versão da MegaEvolução, que tem por base o tipo de jogo exclusivo de Pokémon GO.

Pokémon Smile

Em Pokémon Smile, a Pokémon continua a expandir as suas ofertas de aplicações para os mais novos, incorporando o mundo de Pokémon na tarefa diária de escovagem dos dentes. A aplicação é uma experiência móvel nova e única para o universo Pokémon, que visa tornar a lavagem dos dentes numa atividade divertida e incentivar as crianças a desenvolverem bons hábitos de higiene oral.[4] O Pokémon Smile está disponível para transferência gratuita a partir de hoje na App Store e no Google Play.

O Pokémon Smile utiliza a câmara do dispositivo móvel para captar a atividade de escovagem dos dentes do jogador. Se o jogador realizar uma escovagem adequada dos dentes, poderá eliminar as bactérias causadoras de cáries ilustradas no jogo e, em seguida, capturar Pokémon. O jogo irá guiar o utilizador no processo de escovagem dos dentes, para que cada jogada possa ajudá-lo a escovar todas as áreas da sua boca.[5]

Os pais poderão receber até três notificações diárias em horas definidas por parte de Pokémon Smile, lembrando-os de que está na hora das crianças escovarem os dentes. Além disso, também poderão definir a duração de cada sessão de escovagem de dentes, entre um e três minutos, com base nas necessidades específicas das crianças de diferentes idades. A aplicação está repleta de elementos que incentivam o jogador a continuar a jogar, com o objetivo de implementar, lentamente, o hábito de escovagem dos dentes. Os jogadores vão querer continuar a jogar para capturar mais de cem espécies de Pokémon em Pokémon Smile e preencher o seu Pokédex na aplicação. Também poderão colecionar divertidos acessórios para a cabeça na aplicação e exibi-los virtualmente enquanto escovam os seus dentes.

