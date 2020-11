Pokémon e Nintendo anunciam muits novidades

A The Pokémon Company e a Nintendo acabam de anunciar que as versões físicas "tudo em um" dos packs Pokémon Sword + Pokémon Sword Expansion Pass e Pokémon Shield + Pokémon Shield Expansion Pass estão disponíveis nas lojas aderentes a partir de hoje.

Para os jogadores que ainda não começaram uma aventura na região de Galar, estes packs incluem os conteúdos do jogo de base que receberiam ao comprar o Pokémon Sword ou o Pokémon Shield (versão física ou transferida) e o Expansion Pass correspondente em separado - tudo num único cartão de jogo.

Os Treinadores que comprarem os novos packs receberão cem Poké Balls, como um bónus especial de compra no jogo, bem como os códigos para o Pikachu Uniform e o Eevee Uniform que foram previamente oferecidos como bónus especiais de compra pela aquisição do jogo de base e do Expansion Pass correspondente em separado.

Os jogadores também podem agora descobrir novos Legendary Pokémon em The Crown Tundra, bem como desvendar a história por trás do Legendary Pokémon Calyrex. Existem histórias sobre um Pokémon rufia que, em tempos, reinou como um lorde sobre todos os outros Pokémon de Crown Tundra. Enfurecia-se constantemente com os humanos que invadiam o seu território, atacando estes invasores e os seus Pokémon. Mas o Legendary Pokémon Calyrex apareceu e derrotou o rufia que, posteriormente, criou laços com o Pokémon real e se tornou no seu fiel corcel.

Novos Legendary Pokémon:



Glastrier

Category: Wild Horse Pokémon

Height: 7'3"

Weight: 1,763.7 lbs.

Type: Ice

Ability: Chilling Neigh

O Glastrier gera um ar frio intenso no interior do seu corpo e liberta esse ar frio a partir do nariz e dos cascos. Este ar frio cobre o seu rosto e as suas pernas com um gelo inquebrável, conferindo aos seus ataques um extraordinário poder destrutivo. Os movimentos ágeis não são o ponto forte do Glastrier, mas este consegue usar o ar frio expelido a partir dos seus cascos para congelar o solo, permitindo-lhe deslizar no gelo e percorrer rapidamente distâncias curtas durante a batalha. A Ability do Glastrier, Chilling Neigh, é uma nova Ability introduzida no Pokémon Sword Expansion Pass e no Pokémon Shield Expansion Pass. Quando um Pokémon com esta Ability derruba um adversário, as suas estatísticas de Ataque aumentam.

Spectrier

Category: Swift Horse Pokémon

Height: 6'7"

Weight: 98.1 lbs.

Type: Ghost

Ability: Grim Neigh

Este Pokémon anseia por silêncio e solidão e tende a ser mais ativo durante a noite, quando a sua energia se intensifica. Os seus hábitos noturnos enfraqueceram a sua visão, mas os restantes quatro sentidos do Spectrier são extremamente apurados, oferecendo-lhe um sentido preciso do terreno e da localização dos seres vivos. A Ability do Spectrier, Grim Neigh, é uma nova Ability introduzida no Pokémon Sword Expansion Pass e no Pokémon Shield Expansion Pass. Quando um Pokémon com esta Ability derruba um adversário, as suas estatísticas de Ataque Especial aumentam.

Ice Rider Calyrex

Category: High King Pokémon

Height: 7'10"

Weight: 1,783.8 lbs.

Type: Psychic/Ice

Ability: As One

Os poderes do Glastrier são intensificados pela energia psíquica do Calyrex. O ar frio que o Glastrier liberta é capaz de atingir -500 ºC. Além disso, a sua resistência permite-lhe correr durante sete dias e sete noites sem parar, independentemente do quão mau seja o estado da estrada, ao congelar instantaneamente e quebrar quaisquer obstáculos no seu caminho. O frio intenso libertado pelo Glastrier também fez sobressair todo o potencial dos poderes psíquicos do Calyrex. Isto permite que o Calyrex manifeste os seus poderes num raio de mais de 30 quilómetros.

Shadow Rider Calyrex

Category: High King Pokémon

Height: 7'10"

Weight: 118.2 lbs.

Type: Psychic/Ghost

Ability: As One

As capacidades do Spectrier foram intensificadas pela energia psíquica do Calyrex. É suficientemente rápido para correr milhares de quilómetros num só dia e os seus poderes espectrais foram fortalecidos. Além disso, o poder sobrenatural do Spectrier permitiu libertar todo o potencial do poder psíquico do Calyrex. Isto faz com o Calyrex consiga visualizar todos os eventos do passado e do futuro. Este Pokémon real consegue manifestar o seu poder num raio de mais de 30 quilómetros.