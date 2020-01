Pokémon Home chega em fevereiro

A The Pokémon Company International e a Nintendo revelaram mais detalhes sobre a nova app do serviço cloud Pokémon HOME. Esta app permite aos Treinadores continuarem as suas aventuras Pokémon noutros sistemas de jogo e gerirem os seus Pokémon em vários jogos diferentes. O Pokémon HOME será lançado em fevereiro de 2020 para dispositivos iOS e Android, bem como para a consola Nintendo Switch.

Concebido como um local onde todos os Pokémon se podem reunir, o Pokémon HOME permitirá aos Treinadores trazerem Pokémon de outros jogos Pokémon associados e depositá-los nas Pokémon Boxes na cloud, ou movê-los para jogos compatíveis associados.[1] Além disso, ao associar a mesma Conta Nintendo à versão da consola Nintendo Switch e à versão para dispositivos móveis, os jogadores poderão aceder às mesmas Pokémon Boxes a partir de ambas as plataformas de hardware. A versão do Pokémon HOME para a Nintendo Switch é compatível com os jogos Pokémon Sword, Pokémon Shield, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! Tanto a versão para a Nintendo Switch como a versão para dispositivos móveis do Pokémon HOME são compatíveis com o software Pokémon Bank da consola Nintendo 3DS.[2] A compatibilidade com o Pokémon GO também está em desenvolvimento.

Ligar o Pokémon HOME aos jogos Pokémon

Pode ligar os jogos Pokémon Sword e Pokémon Shield à versão do Pokémon HOME para a Nintendo Switch. Uma vez efetuada a ligação, os jogadores podem depositar ou retirar Pokémon que foram obtidos utilizando esses jogos.

Os jogos Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! podem ser associados à versão do Pokémon HOME para a Nintendo Switch. Os jogadores podem mover Pokémon de e para os jogos Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! ou para os jogos Pokémon Sword e Pokémon Shield. Quando um Pokémon de Pokémon: Let’s Go, Pikachu! ou Pokémon: Let’s Go, Eevee! é transferido para Pokémon Sword ou Pokémon Shield, não poderá regressar ao seu jogo original.

Se um jogador tiver subscrito um Plano Premium (pago), poderá mover Pokémon dos jogos Pokémon da Nintendo 3DS para o Pokémon HOME através do Pokémon Bank. Quando um Pokémon do Pokémon Bank é transferido para o Pokémon HOME, não poderá regressar ao Pokémon Bank.

Para celebrar o lançamento do Pokémon HOME, o Pokémon Bank e o Poké Transporter serão disponibilizados gratuitamente durante um período de um mês após o lançamento do Pokémon HOME. Os Treinadores poderão trazer Pokémon de vários jogos da série Pokémon, utilizando o Pokémon Bank e o Poké Transporter. Assim que tiverem os seus Pokémon no Pokémon Bank, os Treinadores poderão movê-los para o Pokémon HOME.

Trocar Pokémon

Existem quatro formas de trocar Pokémon através do Pokémon HOME num dispositivo móvel. Isto permite trocar Pokémon em qualquer lado e em qualquer altura.

Os Pokémon colocados na Wonder Box podem ser trocados com pessoas de todo o mundo. Os Pokémon colocados na Wonder Box serão trocados, mesmo quando o Pokémon HOME não estiver a ser utilizado.

Com a Global Trade System (GTS), os jogadores poderão especificar que Pokémon desejam trocar e que Pokémon desejam receber. Em seguida, será estabelecida uma ligação com um Treinador que cumpra os seus critérios e vice-versa.

A Room Trade permite aos Treinadores criarem uma sala e trocarem Pokémon com as pessoas presentes. Cada sala tem capacidade para 20 pessoas. A troca nas salas é gratuita, mas os jogadores só poderão criar salas caso tenham efetuado a subscrição de um Plano Premium (pago).

A Friend Trade permite aos Treinadores trocarem os seus Pokémon com utilizadores nas proximidades e de quem se tenham tornado amigos no Pokémon HOME. Os Treinadores poderão adicionar amigos utilizando a funcionalidade "Add Friend" no Pokémon HOME.[3]

Mais funcionalidades

O Pokémon HOME está repleto de funcionalidades que permitem aos Treinadores ligarem-se a outros jogos da série Pokémon e muito mais.

Os Pokémon serão registados no National Pokédex, quando os jogadores os depositarem nas Boxes do Pokémon HOME. Se os jogadores depositarem um Pokémon capaz de MegaEvoluir ou de se transformar em Gigantamax, essas formas também serão registadas. No National Pokédex, os Treinadores poderão ver entradas do Pokédex provenientes de vários jogos num único local. Com a versão do Pokémon HOME para dispositivos móveis, os jogadores também poderão pesquisar Abilities ou movimentos dos Pokémon.

Os Treinadores poderão receber Mystery Gifts na versão do Pokémon HOME para dispositivos móveis. Com esta funcionalidade, poderão receber Mystery Gifts para os jogos Pokémon Sword e Pokémon Shield , bem como presentes especificamente para o Pokémon HOME. Os Pokémon recebidos no Pokémon HOME serão diretamente depositados numa Box no Pokémon HOME. Os Treinadores também poderão receber alguns presentes, tais como itens para os Pokémon, ao receber um código para um Mystery Gift no Pokémon HOME e, em seguida, utilizar esse código em Pokémon Sword ou Pokémon Shield.[4]

Se um Treinador tiver subscrito um Plano Premium, poderá aceder à funcionalidade Judge que lhe permite verificar o quão fortes são os seus Pokémon.

Na secção Your Room, os Treinadores poderão aceder a uma ampla variedade de informações sobre eventos ou jogos associados ao Pokémon HOME. Também poderão editar o seu perfil utilizando autocolantes. Para obter autocolantes no Pokémon HOME, deverão cumprir determinadas condições ou efetuar determinadas tarefas designadas por Desafios.

Na versão do Pokémon HOME para dispositivos móveis, os jogadores poderão consultar a sua posição nas Ranked Battles e nas diversas Competições Online de Pokémon Sword e Pokémon Shield, bem como as classificações dos Pokémon utilizados nas mesmas. Ao aceder a Battle Data, poderão visualizar os registos das batalhas de cada Treinador, bem como as informações sobre os movimentos mais populares entre os Pokémon que participam nas competições.[5]

Na versão do Pokémon HOME para dispositivos móveis, os jogadores poderão receber notícias sobre os Pokémon que são distribuídos como presentes, bem como sobre as Competições Online para os jogos Pokémon Sword e Pokémon Shield.

Os Pokémon HOME Points são pontos que se acumulam no Pokémon HOME, à medida que os jogadores depositam mais Pokémon. Ao utilizar a versão do Pokémon HOME para a Nintendo Switch, os Treinadores poderão trocar os seus Pokémon HOME Points por BP (Battle Points) para utilizar nos principais jogos da série Pokémon.