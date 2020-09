Pokémon: The Crown Tundra está a chegar

A The Pokémon Company e a Nintendo anunciaram que The Crown Tundra, o segundo conjunto de conteúdos que pode ser transferido para os populares videojogos Pokémon Sword e Pokémon Shield, será lançado a 23 de outubro. Em The Crown Tundra, os Treinadores podem explorar uma vasta paisagem gelada com montanhas recortadas e cobertas de neve brilhante. O Pokémon Sword Expansion Pass e o Pokémon Shield Expansion Pass estão disponíveis para compra na Nintendo eShop[1]. A partir de 6 de novembro, os Treinadores terão a oportunidade de adquirir packs compostos pelo jogo de base Pokémon Sword ou Pokémon Shield, bem como o seu Expansion Pass correspondente que inclui The Isle of Armor e The Crown Tundra.[2] Estes packs são ideais para Treinadores que ainda não iniciaram a sua aventura na região de Galar.

Durante um vídeo de apresentação, Tsunekazu Ishihara, Presidente e CEO da The Pokémon Company, também revelou novos Pokémon descobertos, novas funcionalidades do jogo e bónus fantásticos no jogo para o Pokémon Sword e o Pokémon Shield ou os Expansion Passes, bem como atualizações do Pokémon GO.