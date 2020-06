Pokémon Unite anunciado para Switch e dispositivos móveis

Durante uma apresentação da Pokémon Presents, Tsunekazu Ishihara, Presidente e CEO da The Pokémon Company, revelou o lançamento do Pokémon UNITE, um novo jogo para a Nintendo Switch e dispositivos móveis. O Pokémon UNITE está a ser desenvolvido em parceria com a TiMi Studios da Tencent Games.





O Pokémon UNITE é o primeiro jogo estratégico de batalha entre equipas de Pokémon. Os jogadores enfrentam-se em batalhas contra equipas de cinco elementos cada. Durante estas batalhas, os jogadores irão trabalhar em conjunto com os colegas de equipa para apanhar Pokémon selvagens, bem como fazer subir de nível e evoluir os seus próprios Pokémon. Terão de derrotar os Pokémon dos seus adversários e tentar ganhar mais pontos que a equipa adversária, dentro do tempo previsto. O Pokémon UNITE será de transferência gratuita.