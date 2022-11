Pontapé de saída no Campeonato Nacional de Futebol Virtual

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bola vai voltar a rolar no universo virtual. A eLiga Portugal 2022-23 arranca este sábado, na Super Bock Arena, no âmbito do Thinking Football Summit.

Meses após as Finais que coroaram o Belenenses SAD como o Campeão Nacional, as 18 equipas que competem esta época na Liga Portugal bwin vão iniciar a sua caminhada em busca do troféu e dos prémios num total de 50 000€.

Pela primeira vez na competição surge o Casa Pia FTW, equipa que terá a estreia apadrinhada pelo Estoril Praia 22.

Já Rio Ave FC e GD Chaves Esportzy estão de regresso à competição e vão igualmente a jogo. Os vilacondenses defrontam o FC Paços de Ferreira DJE, ao passo que os flavienses medem forças com o Sporting CP.

Já o fecho do dia terá em destaque o Benfica Teleperformance e o FC Famalicão.

A eLiga Portugal, recorde-se, estreia este ano um formato 2x2. Já as Finais e a Fase Regular, onde as equipas são divididas em dois grupos de nove, mantém-se, mas os grupos são jogados a duas voltas, num total de 144 jogos até aos Playoffs.

Toda a competição poderá ser acompanhada em direto na twitch da RTP Arena, com os resumos transmitidos na televisão pela RTP.