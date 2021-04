Portugal apura-se para o UEFA eEuro 2021

A Seleção Nacional de Futebol Virtual está no UEFA eEuro 2021! Portugal terminou o grupo de qualificação no primeiro lugar, depois de quatro vitórias em cinco jogos disputados nesta segunda-feira.

Apesar de ter começado com uma derrota com Itália (1-3), a Equipa das Quinas reagiu da melhor forma e registou quatro vitórias nos restantes quatro encontros (7-4 frente à Islândia, 9-1 diante da Inglaterra, 10-1 à Irlanda do Norte e, por fim, 5-4 no encontro com a Moldávia).

Os convocados, liderados por Armando Vale e Francisco "Quinzas" Cruz, registaram um dia histórico para Seleção Nacional em Pro Evolution Soccer, com Christopher_M_M, Barboza12 e B10_Joker a garantirem 27 pontos e o primeiro lugar do Grupo H, que dá acesso direto à fase final da competição, jogada em julho no Estádio do Wembley, Londres, na semana da final do Europeu de futebol. A Itália, que somou 24 pontos no segundo lugar, vai disputar um playoff.