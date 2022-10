Portugal Challenge 2022 na Cidade do Futebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está de regresso o Portugal Challenge, o torneio internacional de futebol virtual organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, numa edição especial com três Federações convidadas: Brasil, Países Baixos e Espanha. A prova decorre este sábado, na Cidade do Futebol e terá transmissão em direto, a partir das 15h30, na Twitch da FPF.

Numa prova que se prevê intensa e competitiva, há um duelo em destaque: os campeões da europa de futebol virtual, Portugal, e os campeões do mundo de futebol virtual, Brasil, irão defrontar-se pela primeira vez.

As quatro seleções participantes na edição 2022 do Portugal Challenge vão defrontar-se duas vezes entre si, com cada duelo a valer pontos para uma classificação final e para o ranking da FIFAe.

Pode acompanhar a competição na Twitch da FPF: https://www.twitch.tv/fpfportugal