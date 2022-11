Portugal é goleado pela França e fica-se pela fase de grupos do Mundial de streamers

Portugal entrou (e saiu) com o pé esquerdo no Mundial de Streamers que decorre este fim de semana em Sevilha. Os 23 representantes portugueses, capitaneados pelo YouTuber Miguel Monteiro, mais conhecido por 'Piii', perderam os dois jogos do Grupo A com Espanha e França, ambos por 0-7, terminando a fase de grupos da competição no último lugar da tabela, sem qualquer ponto, golo marcado e um total de 14 sofridos.Apesar do desempenho pouco convincente (em termos futebolísticos) dentro de campo, a equipa lusa foi do início ao fim uma das mais apoiadas pelas centenas de adeptos presentes nas bancadas inferiores do Benito Villamarín, com vários cânticos destinados a Portugal, mas também a alguns jogadores.É verdade que Cristiano Ronaldo já saiu de Espanha em 2018, altura em que trocou o Real Madrid pela Juventus, mas o craque português continua bem presente no dia a dia dos espanhóis... ainda por cima quando Portugal está metido ao 'barulho'. A equipa de streamers que representou as cores nacionais no Mundial não conseguiu encontrar o caminho para o fundo das redes adversárias, mas não foi por isso que houve falta de festejos sempre que os nossos jogadores estavam em campo.Antes do início dos jogos, eram entoados 'SIIIII's quase de forma consecutiva - algo também incentivado pelos próprios influenciadores -, que acompanharam todo o primeiro dia do evento. A cada defesa do guarda-redes português, lá se ouvia o 'grito de guerra' de CR7 nas bancadas do Villamarín... e todos sorriam.Hoje defrontam-se Espanha (1.ª do Grupo A) e Colômbia (2.ª do Grupo B) na primeira meia-final (13h30), com um Argentina (1.ª do Grupo B)-França (2.ª do Grupo A) às 15h15 a definir o último apurado para a final que será disputada às 17 horas naquele que tem sido o palco de todo este evento.