Portugal é o primeiro país com equipamento da Nike no futebol virtual

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta terça-feira, um equipamento exclusivo da Nike a ser utilizado pela Seleção Nacional de eSports.Segundo comunicado oficial da FPF, o equipamento é "marcado pela predominância de padrões alusivos a Portugal, com influência combinada das artes urbana e clássica nacionais, sendo que a nível cromático vários tons de azul da costa atlântica dão cor e fazem ligação ao mundo dos eSports".Refira-se ainda que a Seleção de Portugal é a primeira a nível mundial a ser representada pela Nike no que diz respeito ao futebol virtual. Este é, de resto, o primeiro trabalho da empresa nesse sentido.Portugal, campeão da Europa, estreia o novo equipamento no Portugal Challenge, torneio que inclui também as seleções do Brasil, Espanha e Holanda.