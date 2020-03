Portugal já prepara eEuro'2020

A Seleção Nacional de futebol virtual defronta esta sexta-feira a Alemanha, já em preparação para o arranque da fase de qualificação do eEuro'2020 (marcado para segunda-feira). Portugal defrontará as seleções da Roménia, Eslovénia, Liechtenstein e Escócia, sendo que são apurados os dois primeiros classificados.



A Seleção portuguesa é constituída por Christopher "Christopher­_M_M" Morais, jogador do Arsenal FC, e Miguel "yiou13" Lopes, que representa o Boavista FC, e que ao vencer o PES Challenge, realizado em dezembro em Famalicão, garantiu o seu lugar nos convocados de Armando Vale. O selecionador nacional, recorde-se, levou Portugal ao terceiro lugar na FIFA eNations Cup 2019.



Todos os encontros serão jogados online, com cada atleta na sua casa, e disputados no Pro Evolution Soccer 2020. A final da competição disputa-se em julho no Estádio Wembley, em Londres, na semana da final do Campeonato da Europa de futebol.