Portugal não foi além de um top-10 na Final Mundial do Red Bull Flick de CS:GO

Decorreu no último fim de semana (19 e 20 de Novembro), em Copenhaga, a Final Mundial do Red Bull Flick. A dupla finlandesa Puteli e 8Juho8 foi a grande vencedora, depois de bater os polacos raks0n e mati. Portugal participou nesta competição internacional de Counter-Strike 2v2 com duas equipas, terminando no Top 10 e Top15.

Num misto de amadores e profissionais, a Final Mundial do Red Bull Flick Invitational recebeu no passado fim de semana em Copenhaga, na Dinamarca, uma seleção de equipas dos Estados Unidos da América, Europa, Médio Oriente e África. Esta grande competição de CS:GO 2v2 juntou assim um total de 27 duplas de amadores e oito duplas de profissionais. Os finlandeses Puteli e 8Juho8 foram os grandes vencedores, batendo na derradeira fase da competição os polacos raks0n e mati.

Os bicampeões nacionais Depression Duo voltaram este ano a marcar presença no Red Bull Flick Invitational, depois de terem alcançado no ano passado um honroso quinto lugar nesta competição. Em Copenhaga, Drext e Frozzen começaram por brilhar no primeiro dia no qualificador fechado presencial, com uma prestação ao mais alto nível onde venceram todos os cinco jogos do seu grupo de Play In. Já com 16 equipas fora de prova, a dupla portuguesa voltou à ação num grupo final, para mais uma fase com oito formações em disputa. Com apenas uma vitória sobre rinory e gulito, ficaram-se pela sexta ronda, sem acesso aos Playoffs e com um resultado final no Top 15 de 2022.

A segunda dupla lusa em competição, em representação da BIG Clan, ficou a uma vitória de distância dos lugares premiados. Zana e D7 não conseguiram superar o Team Spirit de magixx e w0nderful e o Team NIP de es3tag e calc. Com esta prestação conseguiram ainda assim terminar no Top 10 (9º lugar).