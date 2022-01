Portugal prossegue caminhada para o Mundial de futebol virtual

A Equipa das Quinas joga, esta quinta e sexta-feira, a segunda ronda de apuramento para a FIFAe Nations Cup 2022.Portugal disputa, esta quinta e sexta-feira, a segunda ronda dos play-ins de acesso ao Mundial de futebol virtual.A Equipa das Quinas está inserida na primeira divisão da Conferência 2 com mais 7 seleções europeias: Suécia, Alemanha, Itália, Rússia, Escócia, Espanha e Bulgária. Esta fase conta com quatro jornadas e um sistema com duas conferências e duas divisões.Neste momento, e depois dos resultados da primeira ronda, Portugal ocupa atualmente terceiro lugar do ranking da sua conferência. Caso seja uma das melhores três seleções da respetiva conferência, Portugal garante o apuramento para os play-offs, caso contrário tem que disputar outra fase de apuramento.A Seleção Nacional de futebol virtual está reunida na Cidade do Futebol para disputar as partidas.Todos os jogos de Portugal desta jornada dos play-ins contarão com transmissão em direto na plataforma de gaming da SIC, na Twitch.Diogo "Tuga810" Pombo (Movistar Riders)João "jafonsogv901" Vasconcelos (Diogo Jota Esports)DiogoMendes7 (FNATIC)