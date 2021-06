Portugal recriado no universo de Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte

Para assinalar o lançamento de Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, que chegou em exclusivo à PlayStation®5 no passado dia 11 de junho, a Sony Interactive Entertainment (SIE) Portugal criou uma série de ilustrações que estão expostas de Norte a Sul de Portugal Continental, que transformam e transportam monumentos e localizações emblemáticas no País para o ambiente do jogo, que está atualmente classificado com 89 no Metacritic. Estas ilustrações estão expostas junto a cada um destes espaços em MUPI’s.

Como seriam a magnífica Ponte D. Luís I ou a elegante Câmara Municipal do Porto situados na Cidade Invicta, se fizessem parte de um dos incríveis cenários do recém-lançado Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte? E como seria se transportásemos de Coimbra para o ambiente de Ratchet & Clank as muito conhecidas Escadas Monumentais? E o histórico Elevador de Santa Justa, a icónica Ponte 25 de abril, e o emblemático Altice Arena situados em Lisboa? Ou a antiga e nobre Fortaleza de Armação de Pêra no Algarve?

Com este cenário em mente, a Sony Interactive Entertainment (SIE) Portugal criou uma série de MUPI’s temáticos, ilustrados pelo português André Trindade, que transformam e transportam estes monumentos icónicos para o ambiente do novo jogo da Insomniac Games. Cada um destes "portais interdimensionais" foi colocado junto às localizações ilustradas e permite a quem ali passa dar asas à imaginação e ser transportado para o ambiente da aventura estonteante que é Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte.

As novidades não ficam por aqui e, em breve, na página oficial da PlayStation®Portugal no Instagram, será lançado um passatempo que desafia a comunidade a tirar uma foto junto de um destes MUPI’s e a mostrar como seria a sua pose após aterrarem numa outra dimensão. No final, será eleito um vencedor por cada localidade onde se encontram estes mupis e, os autores das fotografias mais criativas receberão não só uma edição digital de Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, como também um poster da ilustração escolhida para a sua fotografia.

Visita a página oficial da PlayStation®Portugal no Instagram para saber mais.

De recordar que Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, desenvolvido pelo conceituado estúdio Insomniac Games, chegou no passado dia 11 de junho em exclusivo à PlayStation®5, totalmente localizado em português. Vê, ou revê, aqui o Trailer de Lançamento e aqui o Trailer de Aclamação do jogo.

De recordar ainda que, para assinalar o lançamento de Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, a Sony Interactive Entertainment (SIE) Portugal e a Sony Interactive Entertainment (SIE) Italia uniram-se e criaram uma iniciativa que, para além de promover a arte urbana, permitiu "viajar" entre Lisboa e Milão sem se sair dos respetivos países, através de um original portal ligado por duas incríveis ilustrações tridimensionais que interpretaram espaços icónicos destas cidades. E que, a propósito, esteve exposta, em Lisboa, no Terraço do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), uma ilustração tridimensional da Piazza Gae Aulenti, em Milão, criada pelo artista português Tiago Lobo Pimentel ao estilo de Ratchet & Clank. Por outro lado, na Piazza Gae Aulenti, em Milão, esteve exposta uma ilustração de Cosimo Caiffa (conhecido por Cheone), um famoso artista de rua italiano, alusiva ao jogo que incluiu uma interpretação da nossa Ponte 25 de Abril. Vê aqui algumas imagens sobre esta iniciativa, e aqui o vídeo com o Making-of dos dois trabalhos.

Construído de raíz pelo aclamado estúdio Insomniac Games de forma a tirar partido de todas as características da PlayStation®5, Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte vai mais além com a estonteante velocidade e as funcionalidades imersivas da PlayStation®5. As novas tecnologias de feedback háptico e gatilhos adaptativos causam sensações físicas espantosas, fazendo com que o jogo ganhe vida nas mãos dos jogadores através do comando sem fios DualSense™

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte recebeu ontem um novo trailer dedicado ao seu Modo de Fotografia. O primeiro Modo de Fotografia de sempre da saga Ratchet & Clank inclui um conjunto de ferramentas potenciadas pelas capacidades da PlayStation®5, disponíveis para os jogadores usarem em Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, e ainda novas funcionalidades como o modo "Efeitos Visuais" e diferentes poses e expressões faciais para as personagens, permitindo aos jogadores darem mais personalidade às suas capturas.

O novo título da Insomniac Games está disponível em exclusivo para a PlayStation®5 desde o passado dia 11 de junho. Jogo conta com uma Edição Standard, disponível tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store por 79,99€ (PVP Estimado), e ainda com uma Edição Digital Deluxe, disponível na PlayStation®Store por 89,99€.