Portugal sagra-se campeão europeu de futebol virtual

A Seleção Nacional de futebol virtual sagrou-se este domingo campeã da Europa da modalidade, um dia após conquistar o apuramento para a fase final do FIFAe Nations Cup 2022, na Dinamarca.

Portugal levou a melhor nos playoffs europeus depois de hoje ter eliminado a Holanda nas meias-finais, após um triunfo por 1-0 no jogo 1 e um empate a dois golos no jogo 2 após prolongamento, e a Alemanha na final, seleção que superou após uma igualdade sem golos no primeiro duelo e um triunfo por 4-2, novamente com recurso ao prolongamento, no segundo jogo.

Após esta conquista, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) felicitou a equipa formada por FTW_Rodrigo, tuga810 e DiogoMendess7 pelo feito conquistado.

"Felicito os nossos atletas de eFootball pela brilhante conquista do título europeu de futebol virtual . Depois de ter conseguido a qualificação para o Campeonato do Mundo, a nossa Seleção garantiu um título histórico que representa a capacidade de trabalho, o esforço e o talento dos nossos atletas", começou por dizer o líder do organismo, em declarações citadas pelo site oficial da FPF, prosseguindo: "Os esports são uma aposta sustentada de uma Federação moderna e com visão que reconhece na dimensão digital um caminho de progresso incontornável. Deixo uma palavra de felicitações a Raul Faria, coordenador da FPF eFootball, e a sua equipa, pelo empenho que sempre tem demonstrado e pelo trabalho realizado cujos resultados estão à vista. Parabéns campeões!"