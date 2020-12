Portugal vence 3 Nations Cup da Riot Games

Portugal venceu a 3 Nations Cup, evento oficial da Riot Games que reuniu comunidades dos seus quatro jogos: League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra. O torneio foi disputado entre as nações de Portugal, Espanha e Itália, sendo que a nação portuguesa alcançou o maior número de medalhas de ouro, tornando-se a vencedora do torneio.

A equipa liderada por André Guilhoto, Head Coach dos Immortals da LCS, ganhou o torneio graças à sua prestação nas modalidades de VALORANT e Teamfight Tactics, conseguindo a medalha de ouro em ambas. Espanha, representada por duas equipas, conseguiu uma medalha de ouro e duas de prata na equipa liderada pelo Ibai e uma medalha de prata e duas de bronze na equipa liderada pela Cristinini. Já Itália, cujo capitão era Terenas, conseguiu uma medalha de outro, uma de prata e duas de bronze.

Márcio "Kuzma" Antunes foi o responsável pela conquista da medalha de ouro no Teamfight Tactics. No VALORANT, tivemos o Tiago "mowzassa" Rodrigues, o Gabriel "starkkva" Marques, o Eduardo "Addicted" Torres, o Rui "TugaTV" Ribeiro e o Guilherme "MeetTheMyth" Bento a trazer a medalha de ouro para Portugal.

A 3 Nations Cup foi um evento competitivo no qual participaram equipas que representaram as nações de Portugal, Espanha e Itália, nos passados dias 7 e 8 dezembro, servindo como ponto de encontro para as comunidades dos diferentes jogos da Riot Games. O evento foi realizado em parceria com a LVP (Grupo Mediapro) e transmitido pela Inygon em Portugal. O VOD da transmissão do evento encontra-se no canal twitch.tv/inygontv1.