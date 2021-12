Português de bronze na Final Mundial do Red Bull Untapped

Lisboa foi no último fim-de-semana (11 e 12 de dezembro) o palco da final mundial do Red Bull Untapped. Os jogadores portugueses mostraram grande destreza nesta batalha de Magic: The Gathering Arena. A vitória e a maior fatia do prize pool de 45 mil dólares foi para Taiwan, mas as cores lusas saíram honradas com a conquista da medalha de bronze.Portugal esteve no último fim-de-semana (11 e 12 de dezembro) em destaque para todos os fãs de Magic: The Gathering Arena. A final mundial do Red Bull Untapped decorreu dentro das portas da Comic Con Portugal (Parque das Nações, Lisboa), com transmissão em direto para todas as latitudes através da Twitch.O primeiro dia da competição fez a triagem dos 16 finalistas até ao Top 4. Aqui ficou desde logo em evidência a qualidade dos jogadores portugueses, com Pedro Silva "Flaxh" e João Andrade "W3r3b34r" a garantirem uma presença entre os quatro melhores do planeta. A finalíssima acabaria por opor Cheng Yu Chang "Peter", de Taiwan, a Yo Tezuka "Yolad", do Japão. "Peter" foi coroado Campeão do Red Bull Untapped, levando para casa a maior fatia do prize pool de 45 mil dólares que estava em disputa. "Flaxh" garantiu a medalha de bronze, uma prestação histórica para o nosso país. Destaque ainda para a prestação de Pedro Martinho, que terminou a competição no Top 6.Toda a ação pode ser agora revista no canal Red Bull da Twitch (www.twitch.tv/redbullpt).+ INFORMAÇÕES: https://www.redbull.com/pt-pt/red-bull-untapped-2021-top4https://www.redbull.com/pt-pt/events/red-bull-untapped-2021https://www.redbull.com/pt-pt/red-bull-untapped-2021-resultados-etapa-nacional