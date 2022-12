Português Diogo Pombo vai representar a equipa de esports do Atlético Madrid

O português Diogo Pombo, mais conhecido pela alcunha de jogo 'Tuga 810', anunciou esta sexta-feira nas redes sociais que vai representar a equipa de esports do Atlético Madrid na Liga espanhola de futebol virtual. "A partir de hoje iremos representar o Atlético Madrid em todas as competições. Isto significa que iremos jogar a eLaLiga juntamente com o meu irmão Andoni", escreveu o atual campeão do Mundo por clubes de FIFA.

O anúncio foi igualmente partilhado nas páginas oficiais do clube espanhol, anunciando a parceria com a Movistar Riders.