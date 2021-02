Pré-convocados para o UEFA eEuro 2021 já são conhecidos

A Seleção Nacional de Futebol Virtual em Pro Evolution Soccer vai disputar a fase de apuramento para o UEFA eEuro 2021 nos dias 29 de março e 26 de abril. Inseridos no Grupo H com Itália, Moldávia, Islândia, Irlanda do Norte e Inglaterra, a Equipa das Quinas vai procurar garantir a presença na fase final do eEuro, disputada em julho.

Recorde-se que os vencedores dos dez grupos qualificam-se diretamente para a fase decisiva. Os segundos classificados seguem para um playoff que, a 10 e 17 de maio, apurará os restantes seis finalistas.

Cinco atletas no grupo de trabalho

A pré-convocatória para o eEuro foi determinada pela UEFA através de critérios competitivos, sendo que a FPF eFootball escolheu usar o PES Challenge, disputado em janeiro e que contou com os melhores 16 jogadores a nível nacional, como o critério de seleção dos jogadores. Desta forma, ao vencedor da competição, Christopher_M_M, ao finalista e jogador do Arsenal FC, Barboza12_, juntam-se à Seleção Nacional, o terceiro, quarto e quinto classificado da competição. Neste sentido, B10_Joker, LPS_Bruninhu66 e Yiou13, vão completar o grupo de trabalho orientado por Armando Vale e Francisco "Quinzas" Cruz, que irá preparar a fase de apuramento. Os jogos serão disputados na PlayStation 4 em partidas de 1vs1 no eFootball PES 2021, sendo que cada seleção deve selecionar dois atletas para disputar as partidas.

Estádio Virtual no caminho para o eEuro 2021

Os jogos de Portugal na fase de apuramento para o UEFA eEuro 2021 serão transmitidos no canal de Twitch da FPF, o Estádio Virtual, com comentários de BombNuker e vários convidados especiais.