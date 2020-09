Pré-Reservas Xbox Series X e Xbox Series S em Portugal

Foi anunciado pela Microsoft, via Xbox Wire, que as pré-reservas da Xbox Series X e Series S terão início em 37 países a 22 de setembro. Para Portugal, as pré-reservas estarão abertas às 8 am BST. As pré-reservas poderão ser efectuadas através da Microsoft Store, nos links abaixo:

Pré-reservas para a Xbox Series X: Microsoft Store;

Pré-reservas para a Xbox Series S: Microsoft Store;

Os retalhistas parceiros que participarão, também, no processo de pré-reserva incluem a Worten, FNAC, Mediamarkt, entre outros.