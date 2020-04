Predator: Hunting Grounds chega à PlayStation 4

A Sony Interactive Entertainment (SIE), anuncia que o aguardado Predator: Hunting Grounds está disponível desde hoje para a PlayStation®4, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store, por 39,99€* e PEGI 18.

Predator: Hunting Grounds é um intenso shooter multijogador inspirado na icónica série de filmes de ficção científica Predator, onde os jogadores poderão tornar-se no caçador ou na presa.

Neste jogo de tiros assimétrico envolvente situado nas selvas da América do Sul, onde o Predator caça a sua presa mais desafiante de sempre, os jogadores poderão jogar ou como membros de uma equipa de combate de elite, e realizar operações paramilitares antes de o Predator os encontrar, ou no papel do próprio Predator, para caçarem a presa mais valiosa, tendo a oportunidade de escolher entre uma variedade de tecnologia alienígena mortífera para recolherem os seus troféus, um a um.

Recentemente, Jordan Mathewson, Lead Designer na IllFonic, deixou alguns conselhos para todos aqueles que decidirem embarcar nesta aventura na pele de Predator, e que têm como missão eliminar a Fireteam e colecionar troféus: "Mantenha a Fireteam na incerteza: aproveita a selva e as árvores a teu favor. Muda as tuas estratégias, estilos e ângulos para que a Fireteam nunca saiba de onde irás aparecer. Se te detetarem nas árvores de um lado do acampamento, vai para o chão, contorna o acampamento e ataca-os de um ângulo completamente diferente".

Por outro lado, os jogadores que estiverem a jogar na Fireteam, para além de terem de se proteger do Predator, terão ainda de cumprir objetivos específicos contra a IA. A estes, o Lead Designer na IllFonic, aconselha a que permaneçam unidos de forma a conter os ataques do Predator, já que este irá montar diversas armadilhas para os matar. "Cubram-se de lama constantemente: Lembram-se do filme original, quando Dutch se cobriu de lama para se esconder do Predator? Poderás fazê-lo no jogo! Na selva não falta lama, pelo que poderás usá-la constantemente de forma a esconderes do Predator o calor do teu corpo", afirmou Jordan Mathewson.

Sobre as diferentes classes e papéis, e para serem efetivos como uma Fireteam de 4 pessoas, todos devem estar conscientes de qual é o seu papel e conhecer todas as vantagens, ou pontos fortes, da sua classe.

Predator: Hunting Grounds chega hoje à PlayStation®4 por 39,99€* e PEGI 18. O jogo completo requer uma subscrição do PlayStation®Plus para aceder ao multijogador online.

De salientar ainda que, atualmente, a comunidade PlayStation®Plus já ultrapassa os 38.8 milhões em todo o mundo. E que ao juntar-se a esta comunidade, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogo PlayStation®4.