Predator: Hunting Grounds já pode ser testado

O estúdio IllFonic revelou hoje novas imagens de Predator: Hunting Grounds, que esteve disponível em primeira mão no MOCHE XL Games World e na Lisboa Games Week no passado mês de novembro, e que chegará a 24 de abril de 2020 à PlayStation®4, por 39,99€* e PEGI 18. Para além disto, o estúdio revelou ainda alguns truques e dicas, que serão muito úteis para todos aqueles que decidirem explorar o mundo de Predator: Hunting Grounds este fim de semana, altura em que estará a decorrer uma trial do título.

De lembrar que esta trial requere o PlayStation®Plus para jogar na PlayStation®4 e terá crossplay com o PC. E que os jogadores que estiverem interessados em experimentar gratuitamente o projeto da IllFonic poderão fazer o download da trial na PlayStation®Store a partir das 16h00 de hoje, dia 27 de março, e jogar online até domingo, dia 29.

Aqueles que mergulharem no universo de Predator: Hunting Grounds poderão jogar ou como membros de uma equipa de combate de elite, e realizar operações paramilitares antes de o Predator os encontrar, ou no papel do próprio Predator, para caçarem a presa mais valiosa, tendo a oportunidade de escolher entre uma variedade de tecnologia alienígena mortífera para recolherem os seus troféus, um a um.

Enquanto Predator, a missão dos jogadores é clara: eliminar a Fireteam e colecionar troféus. "Mantenha a Fireteam na incerteza: aproveita a selva e as árvores a teu favor. Muda as tuas estratégias, estilos e ângulos para que a Fireteam nunca saiba de onde irás aparecer. Se te detetarem nas árvores de um lado do acampamento, vai para o chão, contorna o acampamento e ataca-os de um ângulo completamente diferente", aconselha Jordan Mathewson, Lead Designer na IllFonic.

Se por outro lado, os jogadores estiverem a jogar na Fireteam, para além de terem de se proteger do Predator, estes terão ainda de cumprir objetivos específicos contra a IA. Os membros da Fireteam também terão de se manter unidos de forma a conter os ataques do Predator, já que este irá montar diversas armadilhas para os matar.

"Cubram-se de lama constantemente: Lembram-se do filme original, quando Dutch se cobriu de lama para se esconder do Predator? Poderás fazê-lo no jogo! Na selva não falta lama, pelo que poderás usá-la constantemente de forma a esconderes do Predator o calor do teu corpo", continua Jordan Mathewson.

Sobre as diferentes classes e papéis, e para serem efetivos como uma Fireteam de 4 pessoas, todos devem estar conscientes de qual é o seu papel e conhecer todas as vantagens, ou pontos fortes, da sua classe.

Predator: Hunting Grounds chegará à PlayStation®4 a 24 de abril de 2020 por 39,99€* e PEGI 18, e já é conhecida a capa do aguardado título.