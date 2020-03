Prémios Esports Portugal anunciam os Finalistas

Os finalistas da 2ª edição dos Prémios Esports Portugal foram revelados na noite passada, dia 18 de março, através do website e redes sociais dos Prémios. Entre eles estão os finalistas das categorias Desportista, Esports Streamer, Plataforma de Cobertura, Herói de Bastidor, entre outras categorias que podem agora ser consultadas no website dos Prémios Esports Portugal.

De 18 de março a 3 de abril, decorre o período de Votações no website dos Prémios, em http://www.premiosesports.pt/. Aqui os fãs de esports podem votar nos seus favoritos em cada uma das categorias.

Os Prémios Esports Portugal têm como missão destacar anualmente os melhores portugueses nos desportos eletrónicos com a ajuda do público e do Júri, num painel que conta com 21 especialistas das mais diversas áreas relacionadas com os esports. Os vencedores dos Prémios Esports Portugal 2020 serão divulgados em data ainda a anunciar numa transmissão emitida no Twitch.

Visita o website dos Prémios Esports Portugal: https://www.premiosesports.pt/