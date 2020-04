Prémios Esports Portugal apresentados por MoraisHD e Prima Mistério

O streamer português do Twitch, MoraisHD, foi revelado como o apresentador da 2ª edição dos Prémios Esports Portugal, o evento que visa destacar os melhores portugueses na área dos Esports. Este anúncio foi realizado ontem através de um vídeo publicado nas redes sociais, simultaneamente mostrado em direto no canal de Twitch do apresentador.

Para além desta revelação, foi também anunciado um segundo elemento “mistério” na condução da emissão – uma prima do MoraisHD, cujo username de Twitter é natashawolf666. A emissão dos Prémios Esports Portugal acontecerá no dia 11 de abril às 21:00h no canal de Twitch dos Prémios.

Em meados de março, a organização dos Prémios Esports Portugal informou através de um comunicado a necessidade de transformar a Gala presencial num evento digital, após classificação do COVID-19 enquanto pandemia por parte da OMS. Com foco no entretenimento e inovação, os Prémios prometem uma narrativa para o evento que envolve um apresentador avatar, interação direta do público na transmissão, e outras surpresas nunca antes vistas numa cerimónia deste género.

As Votações dos Prémios decorreram no website do evento e terminaram a semana passada a 3 de abril. O público teve a oportunidade de votar no seu finalista favorito para cada uma das 17 categorias, entre elas Desportista, Esports Streamer, Plataforma de Cobertura, Herói de Bastidor, entre outras.

Acompanha a revelação dos vencedores dos Prémios Esports Portugal 2020 e desvenda o mistério da prima este Sábado às 21:00h em twitch.tv/premiosesports.