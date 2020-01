Prémios Esports Portugal estão de volta!

Os Prémios Esports Portugal anunciam hoje a 2ª Edição do evento que premeia todos os anos os melhores portugueses no domínio dos esports. À semelhança do ano passado, a escolha dos vencedores é feita com base nos votos do público e do Júri que apuram os vencedores de cada categoria através de um processo com várias fases. Para a 2ª edição do evento, foram introduzidas novas categorias, novos membros do Júri, a revisão da ponderação do público e Júri, atribuição de novas pontuações às votações do Júri, entre outras mudanças. A data da Gala dos Prémios Esports Portugal 2020, momento em que são revelados os vencedores, será anunciada brevemente.



Para eleger os vencedores dos Prémios, existe um processo que passa por 4 momentos distintos: Nomeações, o público nomeia os indivíduos ou organizações que considera serem mais relevantes nas diferentes categorias dos Prémios; Anúncio de Finalistas, após a análise dos nomeados, o Júri escolhe os finalistas tornando-se público os possíveis vitoriosos de cada categoria; Votações, o público e o Júri votam nos finalistas que se destacaram, com uma ponderação de respetivamente 25% e 75%; Gala, são anunciados ao vivo os vencedores dos Prémios Esports Portugal 2020.







O Júri dos Prémios é composto por 21 especialistas considerados líderes de opinião no ecossistema de esports em Portugal, representando as diferentes áreas do mesmo - desporto, media, eventos e entretenimento.

A GOATPixel é a agência do Braver Media Group por trás do projeto que, no seu primeiro ano, culminou na Gala dos Prémios Esports Portugal que se realizou no Cinema São Jorge a 2 de março de 2019. “Estamos muito entusiasmados por anunciar o regresso dos Prémios Esports Portugal. O nosso grande objetivo, quando criámos e conceptualizámos o evento, era o de criarmos um espaço e um momento em que a comunidade se pudesse reunir para homenagear e promover os principais atores deste nicho que nos apaixona a todos”, começa por referir João Carvalho, CEO da GOATPixel. “Não é à toa que temos um painel tão diversificado de pessoas em quem nos apoiamos para tomar decisões. É importante que as pessoas percebam que a Gala é o culminar de todo o feedback que temos recebido da comunidade e que é um evento de todos para todos. Nós só o criamos. A decisão relativamente aos vencedores é, e sempre será, a única coisa que a GOATPixel não domina ou tem qualquer controlo, daí ser tão importante o contributo de todos nos diversos momentos dos Prémios, sobretudo nas Nomeações e Votações”.



A partir de hoje e até dia 31 de janeiro, podes nomear os teus favoritos para todas as 17 categorias no website dos Prémios Esports Portugal, em http://www.premiosesports.pt/.