Prémios PlayStation Talents Portugal: Aqui estão os finalistas da 9ª edição

A PlayStation® Portugal revela quem são os 10 finalistas da 9ª Edição dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal, uma iniciativa de apoio ao desenvolvimento de videojogos no nosso país, promovida pela PlayStation® Portugal, que visa desafiar o talento português.

Os 10 projetos que estão na corrida pelo título de Melhor Jogo de 2023 são:

Kurofune: Descobrimentos Portugueses (3PA Studios): um jogo de estratégia histórica passado na época dos Descobrimentos e com mais de 20 destinos incluídos;

Campus Conundrum (Weird Zenith): é um jogo de puzzle e escape room na primeira pessoa;

The Ecosphere Project (Ecosphere Project Team): é um jogo de estratégia sobre gerir um ecossistema inteiro;

The Fisherman: A Codfish Tale (Loading Studios): um jogo narrativo de exploração baseado na história real do navio Maria da Glória, durante a Segunda Guerra Mundial;

Witness Veil The Passenger (Dead Cool Kids): é um thriller de VR que começa com o nosso protagonista a dar boleia a uma estranha na floresta;

Dejima Delivery (Crimson Capy): é um jogo relaxante na terceira pessoa protagonizado por uma simpática capivara;

Who Done E.T. (Manalchemy): um jogo de investigação na primeira pessoa onde teremos de encontrar o culpado de um homicídio;

Unseen Value (Marema Studios): é um jogo passado num Leiloeiro de Lisboa, onde temos de identificar e avaliar objetos ligados ao passado marítimo português;

Tom in the Treehouse (ImaginaryX): é um jogo de terror na primeira pessoa passado num armazém onde se encontra guardada a atração de feira "Tom in the Treehouse";

Hexrite (Phabula): é um jogo de acção e aventura na terceira pessoa, onde controlamos um feiticeiro com acesso a um conjunto de feitiços e magias;

Os jogadores que quiserem conhecer mais destes projetos, ou até mesmo experimentá-los, poderão fazê-lo de 23 a 26 de novembro na Exponor, em Matosinhos, já que alguns dos finalistas da 9ª Edição dos Prémios PlayStation®Talents estarão presentes no MEO XL Games. Os mesmos estarão expostos numa área dedicada à indústria de desenvolvimento nacional, chamada Indie X.

Pela primeira vez nesta altura decorrerá a entrega dos prémios aos melhores projetos submetidos, e conhecer-se-á o grande vencedor do Prémio PlayStation®Talents 2023 para o Melhor Jogo, e restantes categorias. A entrega dos prémios decorrerá no dia 23 de novembro, pelas 18h00, no Grande Auditório da Exponor, e será transmitida em direto através do canal oficial da RTP Arena na Twitch.

De lembrar que o projeto vencedor do Prémio PlayStation®Talents 2023 para o Melhor Jogo irá receber apoio económico para o desenvolvimento e publicação do jogo por parte da PlayStation® Ibéria através de:

10.000€ em dinheiro para o desenvolvimento do videojogo;

Apoio na publicação do jogo na PlayStation Network e multiplataformas;

Acesso a ferramentas de desenvolvimento PlayStation;

Uma campanha de promoção e marketing em canais PlayStation® avaliada em 50.000€;

De salientar ainda que os Prémios PlayStation®Talents arrancaram em Portugal em 2015 e, desde então, já contaram com a participação de mais de 400 projetos. De realçar ainda que, na primeira edição, o jogo vencedor foi o altamente aclamado pela crítica nacional e internacional Strikers Edge, do estúdio Fun Punch Games. Este frenético jogo de combate à distância onde os jogadores lutam com guerreiros antigos e poderes especiais foi lançado em janeiro do ano passado. As sete edições seguintes foram ganhas pela experiência musical para o PlayStation®VR, VRock, pela aventura épica do pequeno San, Out of Line, pelo jogo de combate de veículos situado num ambiente pós-apocalíptico de ficção científica, KEO, pela experiência narrativa na primeira pessoa sobre a temática da doença de Alzheimer, Back Then, pelo título de terror onde até os nossos sons no mundo real influenciam o que se passa dentro do mundo do jogo, Evil Below, pela experiência narrativa à volta das consequências do Efeito borboleta, Sophia and the Girl from the Past, e pela visual novel passada em Londres da época vitoriana, Have We Met?. Três destes jogos estão atualmente em desenvolvimento.

Este ano, os Prémios PlayStation®Talents em Portugal estão divididos da seguinte forma:

Categoria Principal

Prémio PlayStation®Talents para Melhor jogo;

Categorias Secundárias

Prémio PlayStation®Talents para Jogo mais Inovador;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Arte;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Utilização das Plataformas PlayStation®;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Jogo Infantil;

Prémio PlayStation®Talents da Imprensa;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Jogo de Competição Online;

Prémio PlayStation®Talents para Melhor Narrativa;

Categorias Especiais

Prémio PlayStation®Talents Especial Games for Good: O Prémio PlayStation®Talents Especial Games for Good, atribuído em parceria com o evento criado e organizado pelo IADE, destina-se ao jogo finalista que melhor incorpore temáticas de responsabilidade social no seu conceito, e que contribua para um diálogo aberto sobre problemas reais da nossa sociedade e do nosso mundo;