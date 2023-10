Preparados para acelerar a fundo? A análise que faltava do EA Sports WRC

Fãs da franquia DiRT, estamos a conta-gotas para o lançamento global do EA SPORTS WRC, o mais recente jogo desenvolvido pela Codemasters que estará disponível para o público a 3 de novembro. Internacionalmente conhecida pelo sucesso com o DiRT 2.0, a produtora, que também é responsável pelo EA SPORTS F1, tirou partido do facto de ter, pela primeira vez desde o início do século, a licença oficial do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA para lançar ao mercado aquele poderá ser, muito provavelmente, o videojogo de ralis mais completo de sempre. Não acreditas? Então anda daí que vamos contar-te tudo nesta análise final ao EA SPORTS WRC.

A chegada deste título da EA SPORTS traz uma lufada de ar fresco aos videojogos sobre ralis, não tivesse o novo WRC os conteúdos oficiais do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA. Quem acompanha esta franquia sabe a importância que tem poder experienciar os conteúdos oficiais do Mundial, com carros, pilotos e melhorias mecânicas que só a verdadeira experiência do Rali poderia trazer até então aos seus fãs através das televisões.







Colocámos uma caveira na manete das mudanças



Modo Builder entrou diretamente para os nossos corações

Entre as novidades, que já foram apresentadas noutras análises que entretanto já fizemos sobre o EA SPORTS WRC, de salientar a possibilidade de cada jogador poder criar o seu próprio carro de rali, através do Modo Builder. É aqui que toda a magia acontece. Podes escolher os discos de travão que queres para o teu carro, a caixa de velocidades, partes do chassis, a cor do teu 'bolinhas', alterar o volante, os bancos, a manete das mudanças... Bem, quando dizemos que a magia acontece não é mentira! A oferta de features é imensa e de certeza que há sempre algo que encha na perfeição nas tuas medidas, dentro daquilo que pretendes para o teu carro. Ah, uma coisa: só não te podes esquecer de ires acompanhando o teu 'budget' (que aparecerá no topo direito do teu ecrã). Afinal de contas, nem todos têm o dinheiro do Elon Musk.







Foi neste estado que o nosso carro ficou no final na 1.ª prova...



Rally School é um excelente feature para os novos jogadores

Para além do aclamado Modo Carreira, que te permite lutar pelo lugar mais desejado por qualquer piloto profissional de Ralis, o título mundial da modalidade, decidimos realçar aqui um outro Modo que também nos suscitou bastante interesse. Falamos do Modo Rally School. Especialmente pensado para os novos jogadores, sem qualquer tipo de experiência nos videojogos sobre corridas de rali, a Codemasters, juntamente com a EA SPORTS, introduziram este capítulo especial na sua franquia para ajudar-te a chegar ao patamar dos melhores, sem sentires aquela frustração de nunca teres jogado antes um jogo de ralis. Aqui, tens uma série de desafios, onde não poderás exceder limites de velocidade - e, claro, de pista -, que te ajudarão a preparar da melhor forma possível para lutares pelo Campeonato do Mundo virtual.







Subaru Impreza WRC a acelerar no Rali de Portugal



Autenticidade e Rali de Portugal não tão bem quanto pretendíamos

Outro dos grandes destaques do EA SPORTS WRC é, sem dúvida alguma, a autencidade, e o facto de o jogo dar-nos esse acesso à licença oficial da FIA permite elevar esta experiência a todo o outro nível. A lista de carros é extensa, apesar de não incluir algumas lendas do passado, e aqui será, uma vez mais, o teu 'dedo' que fará toda a diferença. Quanto ao calendário, poderás esperar nem mais nem menos que todos os ralis que são atualmente disputados no Campeonato do Mundo da FIA, incluindo o Rali de Portugal. Apesar de a introdução da prova portuguesa no videojogo, não deixamos de reparar que os troços não vão totalmente de encontro ao percurso original.



Percursos disponíveis no Rali de Portugal

Baião (30.32 km)

Caminha (31.21 km)

Fridão (16.72 km)

Marão (15.12 km)

Ponte de Lima (14.77 km)

Viana do Castelo (7.87 km)

Ervideiro (7.30 km

Celeiro (8.18 km)

Touca (7.51 km)

Vila Boa (7.39 km)

Carrazedo (7.48 km)

Anjos (7.39 km)





A lista de todos os percursos disponíveis pode ser encontradaUm multi-evento para um jogador, multi-classe e campeonatos contra a Inteligência Artificial do jogo.Sessões com 32 jogadores em multi-plataforma (PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC).Luta pelo topo da folha de tempos contra a IA.Foco total em vencer o Campeonato de Pilotos.Competição assíncrona em fusos horários distintos.Personaliza o visual dos carros.Captura e eterniza os momentos mais inesquecíveis.Throtle Clamping, Traction Control e muito mais para os mais novos não terem dificuldades acrescidas na hora de testar pela primeira vez o mundo dos videojogos de ralis.Ajuste de cores para ajudar os jogadores com daltonismo.será lançado a 3 de novembro deste ano para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, nas três plataformas mais populares (Steam, Epic Games e Origin), e terá um custo de 49,99 euros na Europa. Podes consultar a lista completa de carros aqui.O jogo terá apenas a edição Standard, pelo que não fiques à espera de uma versão Deluxe.Já no que toca aos idiomas disponíveis, poderás esperar cinco: inglês, francês, italiano, alemão e espanhol.Para quem, tal como eu, gosta de jogar no computador, estes são os requisitos que o vosso PC deve ter para 'rodar' osem problemas:- Windows 10- CPU: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5 9600K- Memória RAM: 8 GB- GPU: Nvidia GTX 1060 / Radeon RX Vega 56- DirectX Version: 12- Espaço disponível no disco: 80 GB- Sound Card: DirectX Compatible- Windows 10- CPU: AMD Ryzen 7 3700X / Intel i5 10600K- Memória RAM: 16 GB- GPU: Nvidia RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT- DirectX Version: 12- Espaço disponível no disco: 80 GB- Sound Card: DirectX Compatible