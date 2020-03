Prestes a completar uma década, NieR traz muitas novidades

O primeiro NieR (o último jogo desenvolvido pela dissolvida Cavia) saiu em 2010 para PlayStation 3 e Xbox 360 e, por isso, a franquia comemora este ano o seu 10º aniversário.

A primeira novidade é precisamente sobre o primeiro videojogo. A Square Enix anunciou que este vai receber uma versão melhorada para PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One, com o nome NieR Replicant ver.1.22474487139…

Ainda assim, é preciso dar um contexto sobre o primeiro NieR porque existiram duas versões do videojogo no Japão: NieR Replicant para a PS3 e NieR Gestalt para a Xbox 360.

Em NieR Replicant, a história seguia NieR (mais jovem que a sua contraparte em Gestalt) e a sua irmã Yonah. Já em NieR Gestalt, o personagem principal era também NieR (mas este mais velho do que o de Replicant) e Yonah era agora sua filha. E destes dois, só NieR Gestalt foi lançado no Ocidente (com o nome NIER), pelo que será a primeira vez que NieR Replicant vai chegar a este lado do mundo.

Esta versão está a ser desenvolvida em conjunto com a Toylogic e ainda não tem uma data de lançamento. A equipa de desenvolvimento conta com Yoko Taro como diretor (que trabalhou em todos os Drakengard e em todos os NieR), com o compositor Keiichi Okabe (que também trabalhou em ambos os NieR e ainda nas franquias Drakengard e Tekken) e com o produtor (de jogos como NieR:Automata e Dragon Quest X) Yosuke Saito.

A saga, que é um spin-off da franquia Drakengard (a partir do quinto final do primeiro Drakengard), ganhou em 2017 uma sequência na forma de NieR:Automata e foi agora revelado que a sequela ultrapassou a marca de 4 milhões e 500 mil unidades vendidas. Em maio do ano passado, o jogo desenvolvido pela Platinum Games tinha em circulação 4 milhões de unidades.

Foi ainda anunciado que NieR:Automata BECOME AS GODS Edition chegará ao Xbox Game Pass no dia 2 de abril.

Por fim, mas não menos importante, NieR vai chegar aos dispositivos móveis. Também sem data de lançamento, NieR Re[in]canation vai ser um RPG gratuito com micro-transações, será lançado tanto para Android como para iOS e está a ser desenvolvido pela Applibot enquanto o design de personagens está a cargo da CyDesignation.





Autor: Filipe Silva