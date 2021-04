Primeira grande atualização da PlayStation 5 a caminho

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a partir de amanhã, dia 14 de abril, a PlayStation®5 receberá a sua primeira grande atualização de software, que incluirá a possibilidade de transferir/ armazenar dados de um jogo para um dispositivo USB compatível, assim como o share play entre a PS5™ e a PS4™. Esta atualização também incluirá uma grande quantidade de melhorias na experiência de utilizador que permitirão um maior controlo e personalização.

A nova opção de armazenamento expandido por USB aumentará a capacidade das consolas e permitirá aos jogadores jogarem os seus jogos a partir do armazenamento externo. Já o share play entre gerações permitirá aos jogadores da PS5™ e da PS4™ desfrutarem de um jogo enquanto conversam em grupos. Isto significa que os jogadores da PlayStation®5 poderão permitir aos jogadores da PlayStation®4 verem o seu ecrã de jogo e até experimentarem jogos para a PS5™ através do share play e vice-versa.

Por outro lado, esta atualização também irá trazer melhorias no menu Game Base de forma a oferecer aos jogadores um acesso mais rápido a conteúdos e a funcionalidades mais importantes.

A partir de amanhã os jogadores poderão ainda desativar os chats de grupo ou ajustar o volume dos jogadores e desfrutar de novas opções de personalização da biblioteca de jogos ou do zoom do ecrã. Esta primeira grande atualização da PlayStation®5 incluirá ainda novos ajustes de troféus e do ecrã de estatísticas.

Adicionalmente, a SIE anunciou algumas atualizações que a PlayStation® App receberá ao longo das próximas semanas.