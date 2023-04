Primeiro olhar sobre a jogabilidade de gestão em Park Beyond

Com o Closed Beta Test a aproximar-se e o lançamento do jogo no dia 16 de junho, é hora de os jogadores conhecerem mais sobre as intrincadas mecânicas envolvidas na criação e gestão de um parque em Park Beyond.

Depois de descobrir a campanha do jogo, o seu elenco colorido e o conceito alucinante de imposição, este novo trailer mergulhará em todas as possibilidades e recursos que estão à disposição dos jogadores para tornar o seu negócio um sucesso. Como funcionam as lojas e o seu inventário? Quais são as necessidades do visitante? E o pessoal? Todas as funções de gestão aprofundadas estão acessíveis em separadores específicos para ficar de olho, para criar um parque seguro, divertido e rentável!

A criatividade também está no centro das atenções usando sua imaginação e os milhares de recursos fornecidos no Park Beyond. Os jogadores que procuram dar vida à sua inspiração, podem aceder ao modo Sandbox, criar um jogo personalizado e começar a trabalhar com a construção e decoração. Cada criação pode ser guardada e reutilizada em futuros parques e contribui para a atmosfera com cores personalizadas, luzes e até música! O layout do terreno também está sob o controlo dos jogadores, com terraformação e tunelamento e dá uma dimensão extra aos parques e até passeios.

Magnatas da gestão, visionários criativos ou um pouco de ambos, todos os estilos de jogo podem prosperar em Park Beyond.

Park Beyond será lançado no dia 16 de junho para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Inscreve-te agora para o Close Beta Test a partir de 9 de mai