Primeiro olhar sobre a jogabilidade do EA Sports WRC

Vê o piloto de rally e designer de jogos Jon Armstrong agarrar no volante e enfrentar três das pistas do EA SPORTS™ WRC com este primeiro olhar sobre a jogabilidade.

EA SPORTS™ WRC permite-te construir o carro dos teus sonhos com o novo videojogo oficial do the FIA World Rally Championship, o primeiro desenvolvido pela premiada equipa por detrás da série DiRT Rally.

Projecta e conduz o carro de rally dos teus sonhos com a estreia do modo Builder, corre e supera eventos recentes ao lado de destaques do mundo real e retrocessos nostálgicos no modo Moments, ou luta contra os elementos em terra, neve e asfalto na busca da corrida perfeita. O WRC contará com mais de 200 etapas de rally com maior realismo, e detalhes do que nunca, juntamente com 78 carros de rally do mundo real, que cobrem toda a história da modalidade.

O Dynamic Handling System é o modelo de condução mais autêntico e dinâmico que a equipa da Codemasters construiu até hoje.

Fica ao volante a partir de 3 de novembro de 2023 na Xbox Series X/S, PlayStation®5 ou PC!